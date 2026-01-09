Mickey Rourke rechaza ofertas por no cobrar "como una estrella" tras la polémica del crowdfunding de 100.000 dólares y su desalojo

Mickey Rourke alcanzó la fama dentro de la industria de Hollywood en los 80, dio el salto al boxeo y, tras su retiro deportivo oficial, volvió a ponerse frente a las cámaras para alzarse con una nominación a los Oscar en 2009.

Sin embargo, las secuelas de su carrera en el boxeo no fueron pocas y sus apariciones en el cine se han visto muy limitadas. Tanto es así que, según afirmaban fuentes cercanas al actor, estaba en una situación crítica en términos financieros que podrían llevarlo al desalojo de su casa.

Mickey Rourke | Getty

Esto derivó en una campaña de GoFundMe que, en un principio, parecía haber sido creada por una amiga de su representante. En ella se pedían 100.000 dólares; pero, justo antes de conseguir el dinero, el protagonista de The Wrestler desmintió estar detrás de la recaudación.

"Preferiría meterme una pistola en el culo y disparar antes que pedir caridad", decía en un vídeo que publicó en redes sociales horas después del inicio del crowdfunding.

Ahora, la beneficiaria de la iniciativa y representante de Rourke, Kimberly Hines, ha vuelto a poner al intérprete en el foco: "Muchas gracias por su generosidad y por apoyar a Mickey en estos momentos. Su apoyo es muy importante para nosotros y agradecemos cada donación. Mantenemos nuestro compromiso de encontrar una solución y estamos trabajando con Mickey para determinar los próximos pasos".

Mickey Rourke | Getty

Unas palabras que contrastan con la petición de Rourke en la que insistía en que los fans recuperan el dinero. Algo que Kimberly no ha dejado de mencionar: "Si en algún momento desea presentar una reclamación para solicitar un reembolso, la procesaremos".

No obstante, la polémica no termina con los más de 96.000 dólares recaudados hasta el momento. Y es que la propia Kimberly ha revelado que, a pesar de las dificultades económicas, Rourke está rechazando trabajos.

Así, Mickey habría recibido "un aluvión de ofertas de trabajo: desde películas independientes y sesiones de fotos hasta presentaciones en directo y firmas de autógrafos", señala TMZ.

Pero esto no entra en los planes del actor, que según Kimberly sería "muy orgulloso y quiere que le paguen como a una estrella". Concretamente espera facturar 200.000 dólares al día.

Mickey Rourke | Getty

Por el momento, Mickey Rourke habría abandonado su casa y estaría viviendo en un hotel de Hollywood hasta finales de semana; momento en el que se mudará al nuevo apartamento que le ha conseguido su representante.

Sea como sea, el actor sigue rechazando los casi 100.000$ recaudados y todo proyecto que no encaje con sus expectativas salariales. Aunque, por el momento, tiene seis nuevas películas en el horizonte que irán estrenándose en los próximos meses.