Tras intensos rumores sobre si se ha operado, Bradley Cooper entra en el debate: "Me dicen que estoy genial"

Bradley Cooper dirigió, escribió y protagonizó en 2023 el biopic de Leonard Bernstein Maestro. La cinta, que le valió su nominación a los Oscar, contaba la historia real de este emblemático director de orquesta y, para encarnarlo, Bradley apareció prácticamente irreconocible frente a las cámaras.

Desde entonces, sus papeles en la gran pantalla (así como en televisión) se han visto notoriamente reducidos. Y es que si bien no ha dejado de trabajar, sus proyectos más recientes son cameos o, en el caso de su último estreno Sin conexión, que también dirige, papeles secundarios.

Esto, sumado a una de sus últimas apariciones públicas y el constante debate que se produce en redes sociales sobre cualquier tema, ha generado el rumor de que el actor se había sometido a cirugía plástica. Una hipótesis que por fin tiene su respuesta.

Bradley Cooper y Gigi Hadid | Getty

Bradley ha visitado el podcast Smartless, presentado por el protagonista de su última película, Will Arnett, junto a Jason Bateman y Sean Hayes. Allí, Arnett ha revelado la realidad sobre las supuestas intervenciones de Braldey.

Arnett comentó que no hace mucho le habían pedido que contara algo sobre Bradley Cooper que no se supiera. A lo el actor respondió: "Bueno, hay muchas cosas".

"Luego iba a decir, porque no paramos de leerlo, que todo el mundo piensa que Bradley se hizo cirugía plástica", continúa antes de sentenciar: "Yo digo que lo que la gente no sabe es que no lo ha hecho. Claro que no lo ha hecho".

Bradley Cooper | Gtres

Bradley, en tono cómico, añade: "La gente se me acerca desde hace un par de semanas y me dice que estoy genial".

Bateman, en su tono cómico habitual, afirma en el programa que las cirugías plásticas "lo destrozaron", pero que "vale la pena"; mientras muestra su rostro a los compañeros.

Así pues, Bradley Cooper no se habría sometido a cirugís plástica y ya tiene una nueva superproducción en desarrollo: la secuela de Heat, con Leonardo Dicaprio y Christian Bale.