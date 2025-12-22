SUICIDIO
Muere a los 46 años el actor James Ransone conocido por The Wire o It: Capítulo Dos
El actor de The Wire o The Black Phone James Ransone ha muerto a los 46 años según ha informado el médico forense de Los Angeles.
James Ransone, actor conocido por The Wire o It: Capítulo Dos, entre muchos otros proyectos, ha muerto a los 46 años el pasado 19 de diciembre.
La trágica noticia se conoció a través de un informe publicado por la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles, que dictaminó que James Ransone se habría suicidado ahorcándose.
Ransone nació en Baltimore en 1979. Realizó estudios en el Centro Carver de Artes y Tecnología en Towson, Maryland para tener su primer trabajo como actor en 2002 con Ken Park.
Un año después llegó su gran oportunidad tras ser elegido para el papel de Chester "Ziggy" Sabotka en la temporada 2 de The Wire con el que empezó a despuntar su carrera.
James deja un importante legado, entre algunos de sus títulos está: Sinester, It: Capítulo Dos, Black Phone 2, V/H/S/85, Small Engine Repair, What We Found, Poker Face, Seal Team, 50 States of Fright o The First.
