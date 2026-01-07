Adiós a uno de los personajes más queridos de Los Simpson: Así ha sido su despedida en la serie

Existen muy pocas cosas en la industria de la televisión que se mantengan inalterables con el paso de los años (menos todavía si lo que pasan son décadas). Sin embargo, ahí estánLos Simpson temporada tras temporada para demostrar que, aún con casi 40 años a sus espaldas, quedan nuevas historias por contar en Springfield.

Ahora bien, eso no significa que la ficción de Matt Groening no se guarde ciertos ases bajo la manga para sorprender a los fans de vez en cuando. El último en utilizarse ha llegado en el episodio 13 de la entrega 37, en el que se han despedido de uno de los personajes más emblemáticos de la serie.

La familia de 'Los Simpson' | Neox

Ya a principios de temporada Los Simpson mataron por sorpresa a la emblemática organista Alice Glick. Pero, no bastante con eso, en el último capítulo emitido han decidido poner fin a la cara visible de Duff Beer.

Duffman, el héroe encarnado por Barry Huffman, empieza el episodio siendo despedido de la cervecera tras una reinvención de las estrategias de marketing dentro de la empresa. De este modo, prueba suerte en la compañía EOD, que se convierte en una referencia directa a la serie Separación.

Duffman en Los Simpson | 20th Television Animation

Si bien en su conclusión Duffman logra desprogramarse de la malvada entidad que separa su consciencia laboral de la personal, como bien sucede en la producción de Apple TV, Barry no vuelve a ponerse la capa que le dio la fama.

Con su ropa de civil, la mascota de la cerveza Duffer decide pasar tiempo con su familia y alejarse ¿para siempre? del superhéroe de Spriengfield.

Por el momento, el equipo de Los Simpson no ha aclarado si se trata de una despedida definitiva o algo temporal. No obstante, todo parece apuntar a que no habrá más "oh yeah" en Springfield.