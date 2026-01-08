Encuentran muerta a la actriz de Scary Movie Jayne Trcka: "Había traumatismos en el cuerpo"

Jayne Trcka, actriz que dio vida a Miss Mann en Scary Movie, ha muerto a los 62 años. Según ha informado su hijo a TMZ, la intérprete y culturista falleció el pasado 12 de diciembre en San Diego (California). Por el momento, la causa de la muerte no ha sido confirmada.

Según informa el medio, citando fuentes policiales, alguien cercano a Trcka se presentó en su domicilio después de intentar contactar con ella sin éxito. Allí encontró su cuerpo sin vida y llamó a los servicios de emergencia, que declararon el fallecimiento de la actriz.

Aunque la causa de la muerte de Trcka aún no ha sido confirmada, un portavoz de la oficina del médico forense señala que "había traumatismos en el cuerpo", según informa el medio MSN. No obstante, el portavoz señaló que aún no habían podido determinar la causa de la muerte. El hijo de Trcka aseguró a TMZ que no tenía conocimiento de ninguna afección médica o enfermedad que pudiera haber causado su muerte.

Su papel en Scary Movie, película estrenada en el año 2000 en la que la actriz dio vida a una profesora de gimnasia llamada Miss Mann, la llevó a aparecer en programas de televisión como The Drew Carey Show y Whose Line Is It Anyway?, así como en el videoclip de la canción de Lady Gaga y Beyoncé Telephone. Antes de su incursión en el cine y la televisión, Trcka se dedicó al culturismo durante el auge de popularidad de este deporte, desde finales de los años 80 y durante los 90.