La conexión de 'Encanto' con 'Frozen' que habías pasado por alto

Los fans de 'Encanto' siguen viendo y descubriendo más detalles y secretos de la película de animación de Disney.

El film, ambientado en la cultura colombiana y con canciones de Lin-Manuel Miranda que incluso le han valido una nominación a los Oscar, ha tenido una gran acogida entre crítica y público y su nivel de detalle aún se sigue analizando. La película ha conseguido la nominación a Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original para 'Dos oruguitas', y Mejor Película de Animación.

Y es que desde los colores de cada personaje, el diseño de sus trajes e incluso la elección de sus poderes parece estar cuidado hasta el extremo. De hecho, otra teoría analiza el 'poder de 3' que parecen tener los poderes conectados de la familia.

Pero también entre sus escenas se esconden sorprendentes guiños o significados a otras películas Disney como 'Vaiana' o 'Luca', pero ahora resulta que también con 'Frozen', con la cual está conectada por no uno, sino dos detalles fundamentales.

El primero de ellos es la conexión entre Bruno y Elsa, protagonista de 'Frozen'. Ambos son dos personajes atormentados por el peso de sus poderes, que deciden intentar acallarlos y ocultarlos para proteger a su familia.

El sentimiento de soledad se puede palpar en los dos y ambos huyen, pero también lo dispuestos que están a sacrificarse por sus seres queridos. ¿Habías notado esta referencia tan clara?

Pero ahí no acaba todo, y es que también hay una conexión directa con 'Frozen' en una de las canciones, 'All of You', cantada por Bruno, hay un momento de la letra que reza: "Let it in, let it out, let it rain, let it snow, ¡let it go!", con un final donde se cambia la entonación a la canción de Elsa, hasta tal punto que aparece mencionada en los créditos.

¿Te gustan estas conexiones entre el universo Disney?

