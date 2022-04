Ti West se ha consagrado como uno de los directores de terror de los últimos tiempos y ahora regresa con 'X', una esperada película de terror protagonizada por Jenna Ortega, Mia Goth, Brittany Snow, Martin Henderson y Kid Cudi.

Ambientada en 1979, cuenta la historia de un grupo de jóvenes cineastas se reúnen en una remota granja en una zona rural de Texas, para rodar una película para adultos. Cuando los dueños del lugar, una solitaria pareja de ancianos, descubren sus intenciones, el rodaje se convierte en una lucha desesperada por sus vidas.

'X' se estrena el 29 de abril en cines y como no queremos que te lo pierdas hemos preparado este concurso.

PREMIO

- Tenemos 5 entradas dobles para ver la película desde la fecha de estreno, canjeables a nivel nacional.

- Canjeables desde el día del estreno hasta el 29 de junio o fin de exhibición de la película en salas comerciales de cine

- Válido para Cinesa (excepto Capitol), Yelmo, Kinépolis, Odeon y Renoir.

- Promoción no acumulable a otras promociones vigentes en los Cines.

- NO canjeable por entradas de sesiones 3D, ISENS, Imax, LED Onyx, VIP, MacroXE, Salas Junior/Luxury o que supongan un aumento de precio respecto a la entrada convencional de CINE 2d/Digital. No se admiten reservas para fechas posteriores al día de presentación del código. NO válido para venta de entradas online ni venta anticipada en taquilla.

DINÁMICA DEL CONCURSO

- Síguenos en redes sociales y a @eOneSpain y contesta en nuestro post de Instagram. Tienes que etiquetar a dos amigos en tu comentario y responder a la pregunta que te hacemos:

- Pregunta: ¿Cuál es tu slasher favorito y por qué?

- Puedes compartir el concurso en Stories para tener una participación extra, aunque no es obligatorio.

- Contactaremos con los ganadores por mensaje privado al finalizar el concurso.

DURACIÓN DEL CONCURSO

- El concurso estará activo desde el 20 hasta el 27 de abril.

Consulta aquí las BASES LEGALES de todos los concursos de ATRESMEDIA.