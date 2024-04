Christina Applegate habla de lo duro que ha sido tener sapovirus: "La caca de alguien fue a mi boca y me la comí"

La esclerosis múltiple ha cambiado por completo la vida de Christina Applegate. La actriz se despidió del mundo de la actuación tras rodar Dead to Me en el año 2021 y, desde entonces, han sido pocas las apariciones públicas que ha hecho, pero ha creado un podcast desde el que habla de su día a día y donde deja espacio para charlar abiertamente sobre la enfermedad.

En sus últimas declaraciones la intérprete ya explicó cuáles eran algunas de las consecuencias de la esclerosis, como el no poder ducharse durante semanas debido a los fuertes síntomas que padece. Ahora, Applegate ha contado que ha sufrido otra enfermedad conocida como sapovirus que, mezclada con la esclerosis, le ha hecho pasar unas semanas verdaderamente duras.

"Voy a ser bruta. Me levanté a las tres de la mañana en una piscina de mierda. No sé qué pasó, y tener esclerosis a las 3 de la mañana e intentar cambiar tus sábanas no es divertido", ha comentado en su podcast MeSsy. Al parecer, unas semanas antes alguien "muy cercano" fue a su casa con COVID-19, lo que hizo que se contagiase por primera vez. Por su enfermedad tuvo síntomas severos, incluidos una infección de pecho y un ritmo cardíaco acelerado.

"Estaba muy mareada. Estaba muy mal. No podía comer. No podía hacer nada". Cristina se hizo un test de heces mientras pasaba el COVID-19 para asegurarse de que nada más iba mal. Mientras se lo hacía comenzó a vomitar porque le daba "mucho asco". Se le diagnosticó sapovirus, una gastroenteritis aguda de la que la intérprete ha explicado lo siguiente.

Christina Applegate en la 75 edición de los Premios Emmy Awards en 2024 | Cordon Press

"Se da cuando ingieres la materia fecal de alguien que está en tu comida. La caca de alguien fue a mi boca y me la comí", ha contado sin tapujos. Al parecer, pidió una ensalada a domicilio de un restaurante que estaba a punto de cerrar, aunque por una razón no relacionada, y cree que ahí puede estar el foco de contagio. Se ha querido tomar la situación con humor.

"Llevo ya tres semanas enferma de esto. Esa es mi historia divertida", ha contado la actriz. Esto, mezclado con la esclerosis, da problemas de vejiga y ha contado sus reflexiones sobre utilizar pañales para adultos en estas situaciones.

"Aquí viene mi problema: ¿por qué los hacen bonitos para las mujeres? Como, 'oye cariño, ¿quieres que me ensucie la ropa interior con mi propia orina?'", ha terminado de decir Christina.