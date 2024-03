Christina Applegate confiesa que tiene que llevar pañales mientras lucha con la esclerosis múltiple: "Mierda de vida"

Christina Applegate decidió retirarse del mundo de la actuación tras descubrir que tenía esclerosis múltiple. Si bien la decisión no la tomó en cuanto se enteró, no pasó mucho tiempo hasta que decidió abandonar por completo. Su último proyecto en pantalla fue la serie Dead to Me en Netflix. Desde ese momento, no se ha vuelto a ver a la actriz participar en ninguna serie o película.

Ahora, ha concedido una entrevista a People en la que ha hablado sobre su enfermedad y los retos a los que se enfrenta a diario, pero no lo ha hecho sola. Junto a ella estaba Jamie-Lynn Sigler, conocida por su papel en Los Soprano. Ella también tiene esclerosis múltiple y, gracias a un amigo en común, se conocieron y se acompañan en sus peores y mejores momentos con la enfermedad. Han hablado sobre cómo es su día a día y también han presentado su nuevo podcast, que se estrenará el 19 de marzo bajo el título MeSsy.

Nada más comenzar la entrevista, Applegate ha contado que no había pasado unos días fáciles: "Los últimos cinco días he estado sollozando y diciendo: 'Voy a tener que cancelar'. Anoche estuve vomitando, pensando en todo ello. Al tocarme, maquillarme y peinarme, incluso hablar de ello, me dan espasmos. Posiciones extrañas, zapatos, gente, ruido, clima que no puedo controlar. Todo pasa por mi mente y quiero volver a a cama y ver realities". Tras decir esto, la actriz añade refiriéndose a Sigler: "No lo habría hecho sin ella". La intérprete de Los Soprano ha contestado: "Pero lo lograste". Y Christina le ha corregido: "Lo hicimos. Todavía es posible hacer muchas cosas".

Sigler ha hablado sobre cómo se ayudan mutuamente con todo esto: "La forma en que Christina me permite hablar sobre las cosas difíciles, la necesitaba desesperadamente. Estamos en dos lugares muy diferentes con la EM, pero nos ayudamos mutuamente. Christina me abrió. No me di cuenta de lo que necesitaba desesperadamente dejar de intentar ser perfecta. Una cosa que no he hecho en los últimos 23 años es admitir que fue difícil porque no quería decepcionar a nadie".

Lo que consideran más importante es hablar sin vergüenza la una con la otra, y ahora con la audiencia: "Ella es la única que realmente me conoce. Puedo hablar de cualquier cosa con ella. Estreñimiento, diarrea... programas de tv", ha contado la intérprete de Dead to Me.

Además, han hablado detenidamente sobre los síntomas y Christina explica: "Mis síntomas empeoran por la mañana, como si estuvieran locos. El dolor, el entumecimiento y el equilibrio. Es horrible. Así que, por supuesto, a primera hora de la mañana estoy muy cabreada por todo esto. Pero no quiero ser así siempre. y sé que no lo haré, porque tengo a mi heroína aquí (señala a Jamie). Sé que viviré una vida lo suficientemente larga... para ver a mi hija y las cosas que va a hacer. Y necesito estar aquí, así que tengo que luchar. Tengo que pelear. Muchas veces he sido hospitalizada. No saben qué pasa, pero estamos bastante seguros de que mi estómago y mis intestinos no son muy buenos amigos. Me provoca dolor intenso y vómitos. Gané peso cuando me diagnosticaron, por esteroides y falta de movilidad. Es simplemente un cuerpo que no se siente bien. Y ahora he perdido treinta y tantos. La gente dice: '¿Oh cómo lo has hecho?' Y yo digo: 'Vómitos'".

Christina Applegate recibe su estrella en el Paseo de la Fama | Getty

La parte más complicada de la conversación ha llegado cuando han hablado de la realidad tras la esclerosis. Christina ha sido muy sincera: "Bueno, te haces pis... en tus pantalones. porque probablemente no puedas llegar a tiempo al baño. Entonces sí, pañales". Applegate se ha bajado los pantalones en la entrevista para que se vea su pañal, que tienen un diseño floral: "A ver, tenemos un asunto pendiente con los diseñadores porque, ¿quién quiere una bonita flor en su pañal? Realmente debería decir 'mierda de vida'", reconoce bromeando.

A la enfermedad se une que ambas son madres y sufren por sus hijos y el no poder estar presentes como lo hacían antes: "Mi hija tuvo que ver la pérdida de su madre, en la forma en que yo era con ella. Bailando con ella todos los días. Recogerla del colegio todos los días. Trabajando en su colegio, trabajando en la biblioteca. Estar presente, fuera de casa, fuera de mi cama. Ella ya no ve esas cosas. Si entra en mi habitación y ve que estoy acostada de lado, sabe que no puede pedirme que haga nada. Y eso me rompe. Porque me encanta hacer cosas para mi hija. Me encanta prepararle comida y llevársela, pero a veces no puedo. Pero lo intento. Lo intento. Es desgarrador cuando tienes que decirles: 'No puedo'. Es como el peor sentimiento del mundo como madre. Se supone que debes ser su protector en la vida. Cuando tienes que decir 'no puedo', te desgarra el alma. Lo siento. Me asusto por eso todos los días", confiesa Applegate.