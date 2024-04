Christina Applegate detalla que no ha podido ducharse durante semanas por la esclerosis múltiple: "Estoy en una recaída muy grave"

Christina Applegate es mundialmente conocida por su participación en importantes proyectos cinematográficos o en famosas series como Dead To Me. En el año 2021 se vio obligada a retirarse del mundo de la actuación tras diagnosticarle que padecía esclerosis múltiple.

En esta nueva etapa de su vida, la intérprete ha ido contando algunas de las consecuencias de la enfermedad. Confesó hace tiempo que tenía incluso que llevar pañales. Además, ha decidido emprender con su amiga y actriz que también padece esclerosis, Jamie-Lynn Sigler, y crear un podcast en el que hablar de la vida y también dar visibilidad a su enfermedad.

Ha sido en uno de sus episodios en este podcast, llamado MeSsy, donde Christina ha revelado que está viviendo un momento muy complicado a consecuencia de la esclerosis múltiple.

"Estoy en una recaída en este momento, bastante grave", ha confesado la actriz. Entre sus dolencias ha explicado que tiene: "Dolor intenso en las piernas, no poder ir al baño sin sentir que me voy a caer, un hormigueo loco, ráfagas de hormigueos que son extraños, que vienen de mi culo hacia abajo".

Christina Applegate recibe su estrella en el Paseo de la Fama | Getty

"No he dormido durante 24 horas porque mi ojo está haciendo algo raro, cada vez que lo cierro para irme a dormir, mi ojo derecho comienza a moverse. Mis piernas nunca habían estado tan mal. No sé qué está pasando, no tengo energía, las piernas simplemente no funcionan, no puedo tener circulación, no logro que dejen de dolerme", ha continuado relatando.

"No me he duchado en tres semanas porque no puedo soportar la ducha. No hay ninguna puta manera de que pueda mantenerme en pie en la ducha", ha terminado de contar Applegate.

La intérprete de Dead To Me ha confesado también que a raíz de esta recaída se ha visto envuelta en una depresión, sobre todo por el hecho de no poder hacer cosas por sí misma ya que esta enfermedad afecta directamente al cerebro y a la médula espinal.