Luca Guadagnino dirigirá la nueva película de American Psycho pero no será un remake

American Psycho se estrenó en el año 2000 y, a pesar de que en el momento de su estreno no tuvo una gran repercusión, con el tiempo, la película de Mary Harron que adaptaba la novela de Bret Easton Elli se convirtió en una cinta de culto. También dio a conocer definitivamente a un Christian Bale ya adulto tras sus papeles en Mujercitas o El imperio del sol.

En los últimos años, la cultura de Internet y los memes han popularizado aún más al maníaco personaje de Patrick Bateman, y todo apunta a que lo seguirá haciendo. The Hollywood Reporter ha confirmado que Luca Guadagninodirigirá una nueva adaptación para Lionsgate de la novela de 1991.

Christian Bale como Patick Bateman en American Psycho | Lionsgate

Scott Z. Burns, guionista de Contagio o El ultimátum de Bourne, está escribiendo el guion del proyecto. El medio ha asegurado que no será un remake de la película del 2000, sino una nueva versión de la novela.

"Estamos encantados de sumar a otro cineasta de élite a nuestra próxima lista de películas", afirmó el presidente de Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson, en un comunicado. "Luca es un artista brillante y el visionario perfecto para crear una interpretación completamente nueva de esta potente y clásica propiedad intelectual", señaló.

El director italiano lleva varios años de dulce desde que estrenara en 2017 Call Me by Your Name. Tras ella, Suspiria, Hasta los huesos o Rivales han sido algunos de sus proyectos más comentados. El cineasta, que nunca deja indiferente a nadie, estrenará este año Queer, con Daniel Craig, y en 2025 Separate Rooms.

American Psycho sigue a un yuppie neoyorquino sin escrúpulos que aparentemente lleva una doble vida como asesino en serie.