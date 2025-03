Chris Hemsworth y Elsa Pataky pidieron un selfie a Billie Eilish y ahora se arrepienten: "Nunca seremos amigos"

Las galas de los prestigiosos premios Oscar siempre han sido escenario de momentos icónicos que han quedado grabados en su historia. En la edición de 2024, la estrella de Thor, Chris Hemsworth, vivió una curiosa situación con la cantante Billie Eilish que, a día de hoy, le sigue persiguiendo.

Al parecer, el actor y su esposa, Elsa Pataky, con quien está casado desde 2010 y tiene tres hijos, le pidieron una foto a la cantante. Sin embargo, justo cuando sacaron el teléfono, comenzaron a arrepentirse.

"Me tomé una foto con Billie Eilish en los Oscar y recuerdo que pensé: 'Ah, no lo hagas, no lo hagas'", recuerda Hemsworth en The Late Show con Stephen Colbert.

A pesar de sus dudas, la estrella de la próxima entrega de Marvel Avengers: Doomsday confiesa durante el programa que finalmente decidió tomar la foto para enseñársela a sus hijos, quienes al parecer son fans de la cantante.

"Pensé: 'No, a mis hijos les va a encantar esto'. Y luego, en el momento en que la saqué, pensé: 'Pasé de ser un compañero de trabajo a ser un fan'", explica. "Nunca seremos amigos, nunca seremos mejores amigos".

En cuanto a la pregunta de si alguna vez había trabajado con Eilish, el actor responde que no pero que son "colegas del mismo sector que se codean".

Finalmente, el actor decidió seguir adelante con la foto para poder enseñársela posteriormente a sus tres hijos. Actualmente, Hemsworth y Pataky viven una vida sencilla y tranquila en Australia después de mudarse de la caótica ciudad de Los Ángeles en 2015. Por el momento, la pareja no tiene planes de cambiar su preciado estilo de vida y disfrutan de momentos felices en familia.