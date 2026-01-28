Chris Hemsworth asegura estar "como en casa" en Madrid junto a Elsa Pataky: "Viva España"

Chris Hemsworth protagoniza la nueva película del británico Bart Layton y con motivo de la promoción del filme ha estado en Madrid acompañado por su mujer, Elsa Pataky.

"¡Primera parada de la gira de prensa de Crime 101, Madrid! Gracias por la hospitalidad y la calidez, me siento como en casa. ¡Muchas gracias!", escribe en un post donde además se le escucha decir en español: "¡Viva España!".

"Viva Madrid, preciosa Madrid. Adoro esta ciudad y la gente es increíble", sigue diciendo en inglés para después explicar que está promocionando su película.

También ha subido otro vídeo junto a Elsa Pataky desde el histórico Edificio Metrópolis en el corazón del centro de la capital española.

Crime 101 (Ruta de escape) es una adaptación de la novela de Don Winslow y junto a Chris Hemsworth están Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Halle Berry y Monica Barbaro.

Se trata de un thriller neo-noir sobre un ladrón escurridizo (Chris Hemsworth) que planea su último gran golpe en la autopista 101, pero su camino se cruza con una corredora de seguros (Halle Berry) y un detective implacable (Mark Ruffalo), donde las líneas entre cazador y presa se difuminan mientras todos se enfrentan a decisiones irreversibles.