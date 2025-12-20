Chris Evans vuelve a ser Capitán América tras aparecer en el tráiler de Vengadores: Doomsday: ¿Steve Rogers es padre?

Marvel está inmersa en su nueva estrategia para volver a conquistar al público y su gran apuesta es Vengadores: Doomsday, que se estrenará en cines el 18 de diciembre de 2026.

Para ello está tirando de artillería pesada y ya anunció el regreso de Rober Downey Jr. a Marvel pero no como Iron Man sino como el villano Doctor Doom.

Aunque, Downey Jr. no es el único rostro icónico de La casa de las ideas que vuelve y es que se ha confirmado que volveremos a ver Chris Evans como Capitán América, algo que el propio actor desmintió.

Robert Downey Jr. vuelve para Vengadores: Doomsday | Gtres

Pues bien, el primer tráiler de Doomsday ya se ha podido ver en las salas de cine antes de la proyección de Avatar: Fuego y Ceniza y en este teaser aparece ya Chris Evans.

Aunque, no se ha estrenado en abierto todavía se sabe que en el vídeo vemos como Steve Rogers aparece en moto frente a la casa donde lo vimos por última vez con Peggy Carter en Endgame.

Después lo vemos enseñando su antiguo traje de superhéroe. Aunque, lo más impactante es que lo vemos con un bebé en brazos. Todo esto un el texto en imagen que dice: "Steve Rogers regresará para Avengers: Doomsday".

Por último, sale una cuenta atrás hasta la fecha del estreno de la película, casi dentro de un año.

Chris Evans como Capitán América en Vengadores: La era de Ultrón | Cordon Press

Al parecer, este es solo el primer tráiler de otros centrados en personajes que veremos en Doomsday, una estrategia doble: generar expectación y vender entradas para Avatar, ya que no se sabe si se publicarán online.

Así, tras el estreno del tráiler de Capitán América se esperan otros 3, uno cada semana en estas fechas: tráiler 2 el 25 de diciembre, tráiler 3 el 1 de enero y tráiler 4 el 8 de enero.