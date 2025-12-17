El nuevo teaser de Vengadores: Doomsday desata la furia entre los fans de Marvel

El universo cinematográfico de Marvel o UCM revolucionó por completo la trayectoria del cine moderno. Desde el primer Iron Man hasta la apoteósica lucha final en Vengadores: Endgame, la Casa de las Ideas dominó por completo la taquilla y, de paso, el corazón de los fans.

Sin embargo, desde entonces (y ya han pasado 8 años), la franquicia no ha logrado atinar en el blanco como lo hiciera Hawkeye en su día. Una situación que se agravó tras el despido del que iba a ser su gran villano después de Thanos, Jonathan Majors.

Cuando la ira de Kang se disipó y los seguidores empezaban a perder la esperanza, Marvel hizo una apuesta tan grande como conservadora: Recuperar a los directores que los llevaron a la cima. No solo eso: También al actor que lo empezó todo.

Robert Downey Jr. vuelve para Vengadores: Doomsday | Gtres

Así, Vengadores: Doomsday contaría con los hermanos Russo y Rober Downey Jr. de nuevo. Una combinación que, sumada a todas las sillas vacías que se fueron revelando en el anuncio del casting, pretende devolver la saga a sus tiempos de gloria.

Ahora bien, la ausencia de un tráiler en condiciones está poniendo contra las cuerdas la paciencia de sus más fieles adeptos. Y es que, si bien todavía queda un año para el estreno, los rumores sobre el primer avance llevan tiempo circulando en la comunidad de Marvel.

Los directores, en lugar de dejar reposar esta emoción, han optado por publicar una misteriosa foto. Siendo misteriosa un eufemismo de pixelada y totalmente fuera de contexto.

A pesar de que este teaser en forma de imagen haya despertado entusiasmo en parte de los seguidores de los cineastas, también ha generado indignación. Y es que poco o nada se puede extraer de la instantánea; a pesar de que ciertos comentarios apunten a una "V" por aquella esperanza de ver Vengadores V. X-Men o, lo que es más probable, a la inicial de Victor Von Doom.

"Tenéis que dejar de hacernos esto", "estoy cansado de que Marvel nos deje siempre esperando" o "que mierda es esta" son algunas de las quejas que se pueden ver en la publicación.

No es la primera vez que los hermanos Russo comparten este tipo de teasers misteriosos; sin embargo, con las ganas del tráiler volando a la altura de Iron Man, esto parece haber estirado el chicle (o a Mr. Fantástico) más de la cuenta.

Sea como sea, Vengadores: Doomsday llegará a los cines de todo el mundo el 18 de diciembre de 2026. Un gran estreno que competirá de frente contra Dune: Messiah en lo que muchos auguran como un nuevo fenómeno Barbenheimmer.