Revelado el papel del SpiderMan de Tobey Maguire en Vengadores: Doomsday

Aunque el anuncio oficial sobre el voluminoso reparto deVengadores: Doomsday, cuyo estreno en cines está fijado para el 18 de diciembre de 2026, dejó fuera a varias figuras clave de Marvel Studios, todo indica que la franquicia mantiene en secreto la participación de algunos nombres. Informaciones previas señalan que el SpiderMan de Tom Holland es uno de ellos, y, según los apuntes más recientes, que también amplían detalles sobre Loki y Doctor Doom, no es el único trepamuros de la película.

Según informa The Cosmic Circus, Tobey Maguire retomará su papel como SpiderMan en Doomsday tras su aparición en No Way Home y su supuesto fichaje por SpiderMan: Brand New Day.

Además, el medio ha comentado brevemente el rol que tendría el personaje en la quinta entrega de Vengadores: "Aportaría información desde su mundo, ya que su universo es uno de los principales implicados en la incursión final [de Doomsday] por el hechizo de Doctor Strange [en Now Way Home]". La idea conecta directamente con las consecuencias multiversales abiertas por SpiderMan: No Way Home y anticipa a Maguire como testigo privilegiado de esa colisión de realidades que la saga promete explorar.

Tobey Maguire en 'SpiderMan' de Sam Raimi | Columbia Pictures / Marvel Entertainment

Si el universo de Maguire es "uno de los principales implicados en la incursión final", su regreso no sería un simple cameo nostálgico, pues situaría a Peter Parker entre los principales objetivos de Doctor Doom, que, según los últimos rumores, quiere rendir cuentas con quienes desestabilizan el multiverso. Por su parte, el papel de Holland sería "similar al de Vengadores: Infinity War", es decir, un apoyo clave y ancla emocional en medio del caos.

El reporte de The Cosmic Circus también asegura que Loki, cuya presencia en Doomsday sí fue confirmada oficialmente por Marvel Studios, tendrá un papel crucial en el largometraje. La afirmación cuadra con el final de la temporada 2 de Loki, donde el dios asume el rol de guardián supervisor del multiverso, posición que apunta a ser clave en una película en la que, según la primera sinopsis, Doctor Doom "desencadena una crisis por todo el multiverso".

En cuanto al villano, al que encarnará Robert Downey Jr., el reporte añade que los hermanos Russo (Civil War, Infinity War, Endgame) repetirán su patrón de antagonistas con motivaciones racionales o "válidas", convencidos de obrar por el bien mayor (como fue el caso de Zemo o Thanos). Así, Doom sería "un hombre marcado por las incursiones que asolan el multiverso y decidido a ponerles fin por cualquier medio necesario", nota que casa con el reciente rumor de que la razón detrás de sus actos en Doomsday obedece a una "vendetta personal".

Robert Downey Jr. anunciando su papel de Victor Von Doom | Getty Images

Con un reparto tan masivo, habrá emparejamientos inesperados entre héroes que normalmente no comparten pantalla, como sucedió en Infinity War. Se señala en particular el de Guardián Rojo (David Harbour) junto a La Cosa (Ebon Moss-Bachrach), un dúo de músculo y humor que, sobre el papel, puede dejar secuencias cómicas muy en la línea de las team-ups que los Russo han explorado en sus películas de Marvel. Con el rodaje todavía en marcha con vistas a concluir esta semana, Vengadores: Doomsday cuenta oficialmente en su reparto con Robert Downey Jr. como Doctor Doom, Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América.

También están confirmados Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramírez como Joaquín Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M'Baku, Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost, Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa.

También es oficial el regreso de varios mutantes del universo Fox como es el caso de Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope), Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto) y Alan Cumming (Rondador Nocturno).