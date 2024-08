Robert Downey Jr. revela cómo surgió la idea de interpretar a Doctor Doom, el regreso del actor a Marvel como villano

Hace unas semanas el mundo entero se quedaba fascinando al conocer que Robert Downey Jr. volvía al universo Marvel, aunque esta vez como Doctor Doom. Será en las películas de los Vengadores que los hermanos Russo dirigirán tituladas: Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars, que se estrenarán en mayo de 2026 y mayo de 2027 respectivamente. Robert Downey Jr. dejó el universo Marvel tras la película Vengadores: End Game con la muerte de Tony Stark (Iron Man), a quien había interpretado desde 2008.

A pesar de que el actor siempre había dejado una puerta abierta a la posibilidad de volver al MCU, la confirmación de su regreso se hizo en el Hall H de la Convención de San Diego con un espectacular anuncio. Apareció sobre el escenario con la máscara del personaje de Doctor Doom y se la quitó desvelando su rostro y, por tanto, dando la noticia de quién interpretará a este villano en las siguiente cintas del universo.

Tras la noticia, el ganador del Oscar por Oppenheimer ha hablado en el podcast de The Hollywood Reporter, Awards Chatter, sobre esta oportunidad de dar vida a uno de los villanos más temidos de Marvel y cómo surgió la propuesta.

"Sucedió hace un año, aproximadamente. Como sabéis, Kevin Feige y yo seguimos en contacto. Somos colegas. Jon Favreau, Feige y yo seguimos en contacto. Tengo un vínculo cercano con los hermanos Russo, estamos haciendo otros proyectos juntos. Susan (su mujer) y yo quedamos con Feige un día y él nos comenta: 'Se me ocurre que si volvieras...' Entonces Susan le cortó y le dijo: 'Espera, ¿volver como qué?'", comienza explicando el actor.

"Después ambos nos dimos cuenta de que era otra cosa, lo que disipaba cualquier duda que pudiéramos tener sobre él y su labor como creativo. 'Algo sobre cómo no retroceder en el tiempo, sobre cómo no defraudar y seguir superando las expectativas', dijo, y mencionó a Victor Von Doom. Busqué más sobre este personaje y fue como 'wow'. Más tarde, Feige me dice: 'Hagamos bien lo de Victor Von Doom. Hagámoslo bien'", continuó.

Pero, explica que era necesaria la aprobación de Bob Iger, director ejecutivo de la compañía Walt Disney. "Le dije a Kevin Feige: '¿Puedo ir a hablar con Bob Iger?'. '¿Sobre?', me responde. 'Sobre todo'. Fui a su casa y no sé ni cómo describir esa experiencia, y mira que he vivido experiencias maravillosas. Nos reunimos y me dijo: 'Me gusta'", aclaró el intérprete de Sherlock Holmes.

Robert Downey Jr. y Gwyneth Paltrow | Getty

Habrá que esperar hasta 2026 para conocer cuál ha sido el resultado de esta nueva idea de Kevin Feige, que ha dejado sorprendida hasta a la propia Gwyneth Paltrow, quien fuera compañera de reparto de Downey Jr. en Iron Man.