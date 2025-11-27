Channing Tatum, el foco de las críticas de Jessie J tras su relación: "Te di mi amor y lo tiraste"

Ser expareja de un artista de de la industria musical implica, para bien o para mal, quedar expuesto a que ciertos episodios de la relación acaben inmortalizados en una canción.

No hace falta que el nombre aparezca explícitamente, basta una frase, una metáfora o un guiño lírico para que el público conecte los puntos.

Esta vez, ese foco ha recaído sobre Channing Tatum, quien mantuvo una relación sentimental intermitente con Jessie J entre 2018 y 2020.

La cantante británica ha organizado una presentación privada para escuchar en primicia su próximo álbum Don´t Tease Me With a Good Time, que saldrá a la luz el próximo 28 de noviembre.

Según los asistentes al evento, su canción Threw It Away, incluida en el disco suena como una dura crítica a alguien de su pasado; en concreto, al actor estadounidense.

Justo antes de comenzar con Threw It Away, según recoge The Sun, Jessie dijo: "Esta próxima canción la escribí en 2020 con Ryan Tedder , y podéis imaginaros con quién estaba saliendo".

Después empezó a cantar: "Puse mi corazón sobre la mesa/ Ahí fue cuando me sentí incómoda/ Pero ese karma llegará algún día/ Porque te di mi amor y lo tiraste/ No te atrevas a reescribir la historia/ Yo soy la bella, tú eres la bestia".

Este proyecto es el primer lanzamiento de la cantante desde que le diagnosticaron cáncer de mama en verano de este 2025, que por suerte fue detectado en "etapa temprano".

Aunque en internet se sospeche que la nueva canción de Jessie sea una declaración de intenciones para Tatum, su relación acabó hace 5 años.

Ahora, la artista es madre de un niño junto al exjugador de baloncesto Chanan Colman; mientras que Channing lleva saliendo con la modelo australiana Inka Williams desde principios de este 2025.