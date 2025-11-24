Hilary Duff dice que "no confirma ni niega" los rumores de que su nueva canción trata sobre Leonardo DiCaprio

Hilary Duff ha vuelto a sus orígenes como cantante después de haber dado vida a la icónica Lizzie McGuire y tras una década fuera de la industria musical.

El regreso de la artista ha sido con la canción Matture, que lanzó a principios de noviembre y que no tardó en levantar sospechas entre los fans sobre a quién podía estar dirigida.

Las teorías de los seguidores, quienes apuntan a que el protagonista de la canción sería Leonardo DiCaprio, se basan en frases concretas de la letra.

En una estrofa Hilary canta: "Very Leo of you, with your Scorpio touch" (muy de Leo por tu parte, con tu toque de escorpio), algo que los seguidores interpretan como un guiño al actor por su nombre (Leo) y su signo zodiacal (Escorpio).

Además, el intérprete de El Lobo de Wall Street es muy fan del artista Jean-Michel Basquiat y en otra parte del single, la cantante dice: "Apuesto a que está muy impresionada con tu Basquiat".

Por otra parte, a estos rumores se le suma las declaraciones que Duff dio a Vogue tras el lanzamiento de la canción alegando que "se trata sobre una breve experiencia que tuve hace muchísimo tiempo".

Aparte, también aseguró que "este chico tenía la costumbre de salir con mujeres más jóvenes", un patrón que DiCaprio ha seguido durante muchos años.

Duff ha respondido a estas especulaciones con humor en una entrevista con Ryan Seacrest, donde ha dicho: "No estoy confirmando ni negando nada".

"Primero que nada, nos estamos divirtiendo muchísimo con las especulaciones", decía refiriéndose también a su marido Matthew Koma, quien ha coescrito con ella la canción y quien echó más fuego sobre la leña de los rumores publicando un meme de Leonardo en Titanic sosteniendo el single de Matture.

"Sinceramente, es emocionante. Es totalmente emocionante, e internet es un lugar muy divertido. Estoy obsesionada con todo el mundo y veo todos los vídeos", confesaba Duff.

"No puedes tomarte en serio nada de lo que publica Matthew . Es el mayor troll del planeta", explicaba Hilary sobre la publicación de su marido. "Él nos guiará por todos los caminos y se divertirá muchísimo haciéndolo".

Anteriormente la actriz aclaró a Vogue que "la canción trata acerca de reflexionar sobre tu pasado y aceptar las decisiones que has tomado, pero sin ser demasiado dura contigo misma".

Aunque según explicaba se basó en un episodio real de su vida la actriz reconoció que "no es totalmente autobiográfica": "Me tomé algunas libertades artísticas para que la canción funcionara estructuralmente, pero la esencia es la esencia".

"Escribir sobre toda la experiencia fue muy terapéutico, pero ser tan vulnerable a través de la música puede ser realmente aterrador", se sinceró.

Sin embargo, otros muchos fans siguen pensando que la canción va realmente por Joel Madden. La joven y el cantante de Good Charlotte empezaron a salir más o menos en 2004, cuando ella tenía unos 16 años y él unos 25, así que se llevaban 9 años.

Su relación duró un par de años, hasta finales de 2006. En su momento dio mucho que hablar, sobre todo porque Hilary era menor de edad y Joel ya era un adulto con una carrera hecha.

No obstante cada uno siguió su camino y Madden se casó con Nicole Richie, y a día de hoy son todos amigos e incluso Madden ha bromeado sobre Mature, por lo que debería descartarse que las pullitas vayan hacia él.