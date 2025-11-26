Macaulay Culkin, abucheado por su controvertida opinión esta película de Bruce Willis

Cada vez que llega el frío, las luces y la nieve, se reabre el eterno debate: ¿Qué películas son realmente navideñas y cuáles solo se desarrollan en fechas que coinciden con la Navidad?

Títulos como Gremlins, Arma Letal, Batman vuelve o La jungla de cristal suelen aparecer en la conversación, dividiendo a los fans entre los que consideran ciertas películas clásicos navideños y los que creen que simplemente usan la festividad como escenario de fondo.

En esta ocasión, Macaulay Culkin, protagonista de Solo en casa, indudablemente un clásico de la Navidad, ha sido el encargado de encender la discusión durante un homenaje por el 35 aniversario de la película que lo catapultó a la fama en Hollywood siendo apenas un niño.

Macaulay Culkin en 'Solo en casa' | 20th Century Fox

En el evento, Culkin ha compartido sin miedo su opinión sobre La jungla de cristal, la película protagonizada por Bruce Willis cuya trama se desarrolla un día de Navidad, generando una reacción del público que se dividía entre risas y abucheos.

"Un clásico en casa de niños era Una historia de Navidad, sin duda, siempre lo ponían", decía Culkin introduciendo el debate según recoge People. "Un clásico perdido o uno que la gente casi olvida: Scrooged... Aunque Scrooged es genial. Sí, lo vemos todo el tiempo. Esas son las que realmente destacan".

"Hay algunas que vienen después. Elf es muy buena, pero no crecí con Elf, así que no tiene ese toque de nostalgia", añadía para luego soltar la bomba: "Y, bueno, chicos, en serio: La jungla de cristal no es una película navideña".

Fue ese el momento en el que algunos asistentes mostraron su desacuerdo mediante abucheos, a lo que Culkin respondía con humor: "Lo sé. Algunos quieren pelear conmigo, nos vemos en el muelle de carga, pero es solo una película ambientada en Navidad".

"Si la ambientas en el Día de San Patricio, es exactamente la misma película. Pero ambientas Solo en casa en el Día de San Patricio...", aclaraba el actor justificando su opinión.

Bruce Willis como John McClane en 'Jungla de Cristal' | Cordon Press

El dilema en torno a la cinta lleva años existiendo, pero no solo entre la audiencia sino incluso entre el propio equipo de La jungla de cristal.

Bruce Willis, quien encabeza el elenco, se suma al barco de Macaulay después de decir al American Film Institute: "¡No es una película navideña! Es una maldita película de Bruce Willis".