Scarlett Johansson protagonizará El exorcista de Mike Flanagan: "Algo nuevo, atrevido y aterrador"

Mike Flanagan, el creador de series de terror tan aclamadas como La maldición de Hill House o Misa de medianoche y responsable de adaptaciones de Stephen King como Doctor Sueño o El juego de Gerald está preparando una nueva película de El exorcista. Por el momento es poco lo que se sabe de la cinta, pero, según las últimas informaciones, su reparto estará encabezado por Scarlett Johansson.

Según recoge The Hollywood Reporter, Johansson protagonizará el filme que, escrito, dirigido y producido por Flanagan, no será una continuación de El exorcista: Creyente (cinta de 2023 con la que se pretendía revivir la franquicia pero que supuso un sonoro fracaso) ni tampoco un remake, sino una historia original ambientada en ese universo.

"El exorcista es una de las razones por las que me convertí en cineasta, y es un honor tener la oportunidad de intentar algo nuevo, atrevido y aterrador dentro de su universo", expresó Flanagan cuando se dio a conocer su participación en el proyecto el pasado año. Por su lado, David Robinson, presidente y director ejecutivo de Morgan Creek, titular de los derechos de El exorcista, se mostró seguro de que la visión de Flanagan para la franquicia iba a "sorprender al público de todo el mundo".

La película original de El exorcista llegó a las salas de cine en 1973, de la mano de William Friedkin. Basada en el libro de William Peter Blatty, la historia seguía a un sacerdote con estudios de psiquiatría que trata de ayudar a una niña poseída. Esta primera parte consiguió amasar casi 429 millones de dólares en la taquilla mundial.

La nueva cinta reunirá una vez más a Flanagan con Blumhouse, estudio con el que ya colaboró en Oculus: El espejo del mal, Hush (Silencio) y Ouija: El origen del mal. Los últimos trabajos del cineasta incluyen adaptaciones de la obra de King como La vida de Chuck y una serie de Carrie pendiente de estreno. Además, escribió el primer guion de Clayface, que llegará a los cines el 11 de septiembre de 2026.

En cuanto a Johansson, la intérprete protagonizó recientemente Jurassic World: El renacer, que recaudaba unos 868 millones de dólares.