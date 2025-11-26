La actriz de Harry Potter que mintió sobre su edad para conseguir el papel que le dio la fama: "Fue ridículo"

La actriz Shirley Henderson es conocida por su talento en la gran pantalla, con papeles protagonistas en películas como Trainspotting, sin límites o Topsy-Turvy.

Sin embargo, para los seguidores de Harry Potter, Henderson siempre será recordada como Myrtle la llorona, la estudiante fantasma que hizo su primera aparición en Harry Potter y la cámara secreta en 2002, la segunda película de la saga que se prepara para su vuelta en forma de serie.

A pesar de la fama que conlleva formar parte de un fenómeno de tal magnitud, Henderson ha confesado que, paradójicamente, después del estreno pudo pasar desapercibida en la calle tras su papel en la saga: "No creo que nadie me reconociese en absoluto".

Shirley Henderson como Myrtle la llorona en Harry Potter | Cordon Press

La actriz tenía 37 años cuando interpretó al personaje de Myrtle, una niña de 14 años y ahora ha contado cómo consiguió el papel siendo tanta la diferencia de edad.

"El director de casting me dijo: 'Adelante, y no menciones tu edad'", ha recordado Henderson en una entrevista con The Independent.

"Cuando me pidieron el primer casting, no sabía quién era Harry Potter. Pero mi hermana, que se alojaba conmigo, había leído los libros. Aun así, no estaba convencida de poder interpretar a una chica de 14 años porque tenía unos 30 en ese momento", explicaba.

"Fui a la audición vestida de colegiala con camiseta blanca, falda negra y coleta pensando: 'Esto es ridículo'", confesaba Shirley.

Shirley Henderson, actriz de Myrtle la llorona en Harry Potter, en 2025 | Cordon Press

"Pasaron los meses y pensé que ya estaba, pero entonces llamaron a mi agente, pidieron volver a verme y me ofrecieron el papel", ha explicado.

"Myrtle es una persona mayor en el cuerpo de una joven y, como es fantasmal, tiene una especie de neblina. No me miran bien a la cara, así que pudimos salirnos con la nuestra", añadía.

El personaje de Shirley llegó aparece en La cámara secreta y, después, en el Cáliz de fuego. Una breve interpretación que fue suficiente para que el fandom de la saga la recuerde con cariño.