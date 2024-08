Channing Tatum, "agradecido" de que su hija no haya visto sus striptease en Magic Mike: "Será horrible cuando suceda"

Channing Tatum saltó a la fama no solo por su atractivo y carisma, sino también por su increíble talento para el baile, especialmente en la película Magic Mike y sus secuela Magic Mike XXL y Magic Mike's Last Dance. Estas películas, inspiradas en su propia experiencia como stripper en Florida antes de convertirse en actor, lo establecieron como un ícono del cine gracias a sus intensos y perfectamente coreografiados números de baile.

Recientemente, durante una aparición en Late Night with Seth Meyers, Tatum ha compartido una anécdota que involucraba a su hija, Everly, y un concierto al que asistieron juntos. El actor ha contado cómo ambos fueron al Eras Tour de Taylor Swift en Los Ángeles, donde él no pudo evitar bailar con entusiasmo al ritmo de la música. Sin embargo, ha especificado que procuró no bailar de la forma en que lo hace en sus películas, aludiendo a los movimientos sensuales y provocativos que lo hicieron famoso en Magic Mike.

Channing Tatum en Magic Mike XXL | Cordon Press

En un momento de la entrevista, Seth Meyers comentó en tono de broma que, eventualmente, Everly descubriría esos icónicos movimientos de su padre. "Estoy muy agradecido de que ella no sepa cómo bailo", confiesa Tatum, reconociendo que ese momento llegará inevitablemente.

"Será horrible cuando eso suceda", agrega el actor, imaginando la reacción de su hija al ver a su padre en escenas tan provocativas. Pese a ello, asegura que los movimientos de baile que hace frente a Everly son más moderados y "muy divertidos", manteniéndose en una línea más adecuada para su relación de padre e hija.

De hecho, en una entrevista pasada, Tatum reconoció que le enseñaría estas películas y le revelaría que fue stripper en la vida real. Eso sí, cuando tuviera la edad suficiente.

Por el momento, hasta que su hija sea mayor, Tatum seguirá disfrutando de momentos con ella, demostrando que, más allá de su fama y bailes en la pantalla, es un padre dedicado y cariñoso que prioriza su relación con su hija sobre todo.