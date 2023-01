Channing Tatum revela si le contará a su hija Everly, de 9 años, que fue stripper

Ya no queda nada para ver en la gran pantalla al stripper más querido y es que Channing Tatum regresa a los cines con 'Magic Mike's Last Dance', la tercera y última entrega de la famosa saga 'Magic Mike'.

El actor de 42 años volverá a darle vida a su mítico personaje, "Magic" Mike Lane, esta vez de la mano de la icónica Salma Hayek, que interpretará a Maxandra Mendoza, una mujer de la alta sociedad. En la cinta podremos ver a un Mike renovado que decide viajar a Londres junto Maxandra, que le ofrece una irresistible oferta de trabajo. Sin embargo, puede que no todo sea tan perfecto como parece.

Los actores ya se encuentran de promoción para la película y en una reciente entrevista para 'ET' Tatum ha revelado algo sobre su hija Everly, de 9 años, que tiene junto a su exmujer Jenna Dewan. Ambos actores se conocieron protagonizando 'Step Up' ('Un paso adelante') en el año 2006 y 3 años después se terminaron casando hasta que se divorciaron en 2019. Sin embargo, el divorcio entre ambos no supuso un distanciamiento entre padre e hija, todo lo contrario, ambos tienen una bonita relación en la que Tatum daría todo por su hija.

Y es que, como ha confesado él mismo durante la entrevista ya mencionada, parece que la pequeña Everly todavía desconoce que su padre haya hecho de stripper en la gran pantalla y no solo eso, sino que además él también ha sido stripper en la vida real.

"Cuando tenga la edad suficiente para ver las películas, tendremos esa conversación", ha admitido al preguntarle si le contará su pasado.

"Tarde o temprano vamos a tener la conversación en la que también le diré 'Papá no solo hizo de stripper en las películas, fui stripper en la vida real', no le voy a mentir", ha asegurado el artista.

También en la misma entrevista, ambos protagonistas han revelado algunos detalles de la película. Y es que parece que estar tercera entrega va a ser mucho más salvaje que las anteriores, incluso los propios protagonistas corrieron peligro durante la grabación de algunas escenas de baile:

"Recuerdo que en un ensayo casi me tira boca abajo, y por poco me doy con la cabeza en el suelo", ha comenzado recordando la actriz. "Eso no llegó a pasar, así que no sé de qué estás hablando", ha respondido Tatum bromeando antes de que Hayek admitiera que se le olvidó doblar las piernas en ese momento durante el ensayo.

Es evidente la buena relación que tienen ambos y Hayek no ha dudado en elogiar el gran trabajo de su compañero: "Sé que ya le hemos visto bailar, sé que todos sabemos lo genial que es. Pero creo que va a sorprender a la gente".