Cara Delevingne confiesa que sí tuvo un romance con Amber Heard en medio de su divorcio de Johnny Depp: "Se volvió loco de celos"

Cara Delevingne ha hecho estallar Hollywood al confirmar ahora de manera rotunda el romance secreto que mantuvo con Amber Heard.

Durante su participación en The Louis Theroux Podcast, la supermodelo y actriz ha desvelado que aquel rumor que circulaba desde 2016 era completamente real: "Fuimos muy cercanas durante mucho tiempo, y luego, cuando estaban en pleno proceso de divorcio, sí, supongo que estuvimos saliendo".

Amber Heard, Cara Delevingne y Fawaz Gruosi | Cordon Press

Delevingne ha detallado que la tensión venía desde 2013, cuando coincidieron con Johnny Depp en el rodaje de London Fields, donde el actor "se volvió bastante loco de celos" ante la complicidad de ambas: "En ese momento no pasaba nada. Más tarde, después de que se divorciaron, supongo que sí... No, no lo supongo. Lo sé. Sí".

Amber Heard y Johnny Depp | Getty

Estas declaraciones reactivan el foco sobre Heard, quien tras el tormentoso y mediático juicio contra Depp decidió romper el silencio a principios de año asegurando que ya no quiere usar más "su voz" para hablar sobre el tema.

Actualmente, la actriz vive un retiro idílico y completamente alejada de la industria en Madrid junto a sus tres hijos.

En el podcast, Delevingne también ha admitido con naturalidad que su romance no era exclusivo y que Heard compaginaba su relación con otros noviazgos de la época, asintiendo con un rotundo "Ahí lo tienes" cuando el presentador sugirió directamente el nombre del magnate Elon Musk.