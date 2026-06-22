Amber Heard se ha ganado su chapa de madrileña: el gran reto que ha superado en plena ola de calor

Completamente alejada del foco mediático que supuso su polémico juicio por difamación contra Johnny Depp en 2022, la actriz Amber Heard se ha mimetizado por completo con la vida madrileña.

Este domingo 21 de junio, la intérprete sorprendió a todos al participar activamente en la clásica carrera popular KLM Norte Sur de Madrid, completando con éxito el recorrido de 10 kilómetros por el centro de la capital.

Para inmortalizar el momento, Heard subió una publicación a su cuenta de Instagram posando muy sonriente con ropa deportiva tras cruzar la línea de meta junto a un breve texto: "El brillo de mi primera carrera".

La gran protagonista de la jornada no fue solo la actriz, sino también su hija mayor, Oonagh, de 5 años.

Heard, que también es madre de unos gemelos de un año llamados Agnes y Ocean, ha compartido una tierna historia en la que aparece abrazando a la pequeña en la línea de meta justo después de terminar el esfuerzo físico: "Nada supera esta sensación", escribió de forma emotiva.

Amber Heard con su hija Oonagh | Instagram Amber Heard

Esta reaparición pública demuestra lo asentada que está la estadounidense en la capital, donde es habitual verla ejercitándose al aire libre: "Me gusta correr porque es una forma de aliviar el estrés, despejar la mente y concentrarme. Además, puedo hacerlo en cualquier lugar. Viajo tanto que para mí es invaluable tener algo que me mantenga sana y me haga sentir bien sin importar dónde esté", declaró anteriormente a SHAPE.

Esta nueva etapa de tranquilidad en España no es casual. Tras el veredicto del juicio, la estrella de Aquaman pasó una temporada en la isla de Mallorca antes de mudarse definitivamente a Madrid en 2022 para volcarse en la crianza de sus tres hijos.

De hecho, Amber Heard ya aseguró que puede hablar de su juicio con Johnny Depp pero prefiere no usar su voz para ello, priorizando su bienestar mental y su felicidad por encima de las exigencias físicas de la industria del cine.