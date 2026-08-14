Anne Hathaway y Dakota Johnson se enfrentan en el nuevo tráiler de Verity, el retorcido thriller basado en el éxito de Colleen Hoover

Después de Romper el círculo, otro de los grandes éxitos literarios de Colleen Hoover está preparado para llegar a los cines. Verity da el salto a la gran pantalla convertida en un sensual thriller psicológico protagonizado por Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett.

Hathaway interpreta a Verity Crawford, una prestigiosa escritora que, tras sufrir un misterioso accidente, no puede continuar trabajando en sus novelas. Para terminar sus libros, su marido, Jeremy Crawford, contrata a Lowen Ashleigh, una autora sin éxito interpretada por Dakota Johnson.

Anne Athaway en el tráiler de Verity | Amazon

Lowen se traslada a la remota finca familiar de los Crawford para trabajar como escritora fantasma y asumir temporalmente la identidad literaria de Verity. Sin embargo, lo que parecía la gran oportunidad de su carrera pronto se transforma en una experiencia mucho más peligrosa.

Mientras revisa los documentos de la autora, Lowen encuentra unas escalofriantes notas autobiográficas que contienen perturbadoras confesiones sobre Verity, su matrimonio y los secretos de su familia. El descubrimiento la lleva a preguntarse si se encuentra ante un ejercicio de ficción o ante el relato de unos hechos reales.

La situación se complica todavía más cuando Lowen comienza a sentirse atraída por Jeremy. Atrapada en la casa junto al matrimonio, cada vez le resulta más difícil distinguir la realidad de la manipulación, la oportunidad profesional de la obsesión y el deseo de una trampa cuidadosamente preparada.

Dakota Johnson en el tráiler de Verity | Amazon

Michael Showalter, responsable de La idea de tenerte, dirige la adaptación a partir de un guion de Nick Antosca. Anne Hathaway también participa como productora, mientras que Dakota Johnson ejerce como productora ejecutiva.

Publicado en 2018, Verity es uno de los libros más oscuros de Colleen Hoover y se aleja del drama romántico por el que es conocida la autora para adentrarse en el suspense psicológico. La adaptación llegará a los cines el próximo mes de octubre.