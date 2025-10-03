La burla de Nicole Kidman a Tom Cruise durante su divorcio resurge en medio de su separación de Keith Urban

Nicole Kidman y Keith Urbanhan puesto fin a casi 19 años de matrimonio. La actriz ha solicitado el divorcio y la custodia de sus hijas a finales de septiembre, confirmando así una ruptura que, según fuentes cercanas, se ha vuelto "dramática".

El divorcio no es algo nuevo para ninguno de los dos, ya que Kidman estuvo casada previamente con Tom Cruise, y Urban con la modelo Niki Taylor.

En medio de esta situación, los fans en Internet han rescatado un momento icónico protagonizado por Nicole tras su divorcio de Cruise, en 2001, durante una entrevista en en The Last Show With David Letterman.

El presentador no dudó en sacar el tema nada más empezar la entrevista y le preguntó: "Escuché que te estás divorciando, ¿cómo va eso?".

La actriz sonrió incómoda y espetó que la separación había dejado "muchas preguntas", para finalmente dar la respuesta que hizo estallar al público en aplausos y carcajadas.

"Bueno, ya puedo usar tacones", dijo la actriz sonriente y agarrando uno de sus zapatos. "Vamos a continuar", añadió zanjando el tema.

El comentario no pasó desapercibido ya que hacía alusión a la diferencia de estatura entre Nicole y Tom. La actriz superaba en 10cm la altura de la estrella de Misión Imposible sin tacones.

Nicole Kidman y Tom Cruise | Getty

Con el revuelo que se ha generado por su ruptura con Urban, esta frase ha reaparecido como un guiño al pasado que muchos usuarios de redes sociales han rescatado y que relacionan con la situación actual.

Nicole Kidman y Keith Urban | Cordon Press

Aunque la diferencia de altura de Nicole con el cantante sea bastante menor que la que tenía con Cruise, la actriz sigue siendo 2cm más alta (sin tacones) que el que aún es su marido.