Nicole Kidman no se esconde y aparece en público por primera vez tras separarse de Keith Urban: "Le daba pavor"

Nicole Kidman presentó oficialmente la solicitud de divorcio de Keith Urban el pasado 30 de septiembre, alegando "diferencias irreconciliables" después de que la actriz australiana intentase salvar su matrimonio.

Tras unos días en los que ninguno de los dos ha hecho una aparición pública, ni siquiera en la Semana de la Moda de París, donde desfiló su hija mayor Sunday Rose, Nicole ha decidido no esconderse y asistir a una gala benéfica.

Keith Urban y Nicole Kidman en el US Open en 2023 | Getty

Kidman acudió sola a una ceremonia de amFAR en Dallas en la que se han recaudado fondos para la investigación del VIH/SIDA, tan solo cuatro días después de solicitar el divorcio.

"Estaba estresada porque sabía que la separación se haría pública y le daba pavor", le decía una fuente cercana a la familia a People.

"Pero se muestra sorprendentemente sensata y tranquila . Ahora que ya pasó, solo se centra en el futuro y en sus hijas", añadía.

En su discurso, compartido por People, la actriz decía: "Creo que Taylor reconoce, como todos, que somos más parecidos que diferentes, y que somos mejores cuando nos cuidamos unos a otros".

"Por supuesto, esa es la razón por la que estamos aquí esta noche. ¿Qué mejor manera de apoyar y elevar nuestra humanidad común que ayudando a financiar investigaciones audaces e innovadoras?", continuaba.

Durante el evento, Kidman entregaba el Premio a la Inspiración al creador de Yellowstone y colaborador en Lioness, Taylor Sheridan.