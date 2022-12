Brendan Fraser casi se "mata de hambre" para 'George de la jungla': "Mi cerebro estaba fallando"

El actor Brendan Fraser se convirtió en un icono del cine con su papel en 'George de la jungla'. La cinta forma parte de la cultura popular y se recuerda décadas después, aunque al parecer el protagonista tuvo que sufrir mucho para alcanzar el aspecto de su personaje.

Fraser, de 54 años, está viviendo ahora un emotivo regreso a Hollywood por la puerta grande con su nuevo film, 'The Whale', para el que también se ha sometido a una transformación física impresionante, llegando a pesar 300 kilos.

En una de las entrevistas de Variety de Actors on Actors, Brendan ha contado a Adam Sandler lo que supuso para su cuerpo el espectacular físico de George (de la jungla), que siempre iba con un minúsculo taparrabos.

Fraser afirma que "no había vestuario" para el personaje así que tuvo una gran presión por conseguir una musculatura perfecta y tuvo que "matarse de hambre".

"Me depilaban con cera. Estaba despojado de carbohidratos. Iba en el coche de vuelta a casa después del trabajo y paraba a poder comer algo", le cuenta Fraser.

"Un día necesitaba dinero, y fui al cajero, y no podía recordar mi número PIN porque mi cerebro estaba fallando. Estuve golpeando la cosa. Esa noche no comí nada", confiesa el actor.

Brendan Fraser se negó a una secuela

Brendan se alejó de Hollywood por diversos problemas personales que le causó la industria, como puedes ver en el vídeo, y además se negó en 2003 a volver a interpretar a George en una secuela.

Como cuenta en la entrevista, "Creo que hubo un remake. Había como una broma de que el estudio era demasiado tacaño para contratarme, lo cual tampoco era incorrecto".

"Se me ofreció. No me acuerdo lo que estaba haciendo en ese momento, pero sentí que prefería hacer 'The Quiet American' mejor, con Michael Cane", revela.

