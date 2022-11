Brendan Fraser asegura que no acudirá a los Globos de Oro aunque le nominen debido a la agresión sexual que sufrió

El mítico actor Brendan Fraser está en un momento muy emotivo de su vida al haber retomado su carrera con un nuevo proyecto ene l cine.

Fraser protagoniza 'The Whale', su interpretación más difícil con la que vuelve a Hollywood y que ya le ha valido buenas críticas en todos los festivales en los que se ha presentado, donde llegó a recibir una larga ovación de pie del público.

Brendan se alejó de Hollywood por varias razones, como puedes ver en el vídeo y, aunque ahora haya vuelto a trabajar, ha dejado claro que no pasará por algunas cosas, como asistir a la próxima gala de los Globos de Oro.

Brendan Fraser en 'The Whale' | A24

"Tengo más historia con la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) de lo que respeto a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood", explica tajante en GQ, en su entrevista como hombre del año.

"No, no participaré... es por la historia que tengo con ellos. y mi madre no me crio como un hipócrita. Me puedes llamar de todo, pero eso no", deja claro.

Fraser se refiere al incidente que sufrió hace años con Philip Berk, antiguo presidente de la Asociación. Como sacó a la luz en 2018, Brendan afirma que Berk le agredió sexualmente en el hotel Beverly hills en 2003 cuando fue a estrecharle la mano como saludo.

"Su mano izquierda se acercó por detrás, me agarra el cachete del culo, y uno de sus dedos me toca el perineo. Y empieza a moverlo alrededor. Me sentí enfermo. Me sentí como un niño pequeño. Sentí que había una pelota en mi garganta. Creí que iba a llorar", relató a GQ en el momento el actor.

Y sobre su relación con la HFPA, explica que no hicieron nada y su "silencio fue ensordecedor". El incidente le hizo querer retirarse de la vida pública y se "sintió recluido".

Sobre por qué piensa que no despidieron a Berk, reflexiona: "creo que fue porque era muy arriesgado o peliagudo para la gente querer ser los primeros y meterse emocionalmente en la situación".

Ahora, Fraser tiene claro que no va a asistir a su evento. No obstante, asegura que sí va a hacer campaña para la temporada de premios por su candidatura con 'The Whale', y asegura que "me lo debo a mí mismo. Creo que se lo debo a los cineastas, a esos fans que pagaron por venir a verme y hacer cola al sol y todo eso. Se lo debo a mis hijos. Esta es mi oportunidad".

