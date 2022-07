Brendan Fraiser vuelve a la primera línea de juego. El actor regresa tras años fuera de las cámaras combinando superproducciones de Hollywood como 'Batgirl', con producciones de autores de culto como Martin Scorsese o Darren Aronofsky. Sin embargo, recientemente ha salido a la luz un accidente de rodaje en 'La Momia' que puso en riesgo la vida de Fraser.

Lo que debería haber sido una escena en la que se fingía que al actor iba a ser ahorcado, terminó teniendo generando el efecto deseado pero sin ningún tipo de simulación por un accidente ocasionado por el propio actor. El actor estuvo suspendido en el aire, sostenido únicamente por la cuerda que tenía atada al cuello, por suerte era tan duro que pudo resistir la presión.

"Me ahogué por completo. Fue aterrador", comentaba en torno al suceso el actor en una entrevista para 'Entertainment Weekly'."Había una horca de verdugo y una cuerda de cáñamo atada a una soga que se colocó alrededor de mi cuello. "El especialista tomó la tensión de la cuerda y yo me levanté sobre las puntas de mis pies, luego supongo que él tomó la tensión de nuevo y, como no soy una bailarina, no podía apoyarme sobre la punta de mis pies", confesaba Fraser.

Cine: El regreso de la momia | Atresplayer

"Recuerdo haber visto cómo la cámara empezaba a girar, y luego era como un iris negro al final de una película muda. Era como bajar el volumen del estéreo de tu casa, como si la Estrella de la Muerte se apagará. Recuperé el conocimiento y uno de los técnicos de emergencias médicas estaba diciendo mi nombre".

Como curiosidad cabe destacar que finalmente esta escena fue incluida en el montaje final de la película. Una escena de riesgo donde la realidad acabó por superar a la ficción.

Su impactante cambio físico para 'The Whale'

Brendan Fraser en 'The Whale' | A24

Como mencionamos al inicio, uno de sus nuevos proyectos lo relacionan con Darren Aronosky, en un papel para el que el actor se ha puesto en la piel de un hombre con un peso que oscila los 300 kilos. Firmando en su regreso un cambio radical que ha generado bastante expectación, para el que ha estado trabajando con una gran cantidad de prótesis, puedes ver información sobre este tema de manera más detallada en el vídeo que te dejamos al inicio de la noticia.

Basada en la obra teatral de Samuel D. Hunter, 'The Whale' cuenta la historia de Charlie. Un hombre que sufre obesidad mórbida, escondiéndose del mundo e intentado comer hasta la muerte, sin embargo la reconexión con su hija de 17 años (interpretada por Sadie Sink), le dará una posibilidad de redención. La película será presentada durante el próximo Festival de Venecia que tendrá lugar entre el 31 de agosto y el 10 de septiembre.

El actor comentaba en una entrevista para el medio NewsWeek que buscaba trabajar en algo diferente, siendo consciente de que su personaje causará un gran impacto. Los fans del actor han mostrado su entusiasmo de volver a verle pronto de nuevo en acción, y nosotros nos sumamos a moción, con el regreso de un actor a los cines que nos trae geniales recuerdos nostálgicos. Con anécdotas como las del rodaje de 'La Momia' demuestra que ser un profesional que se deja la piel en cada proyecto.