Brad Pitt tendría una relación muy "tensa" y "limitada" con sus hijos por culpa de Angelina Jolie

Las últimas acusaciones de Angelina Jolie a su exmarido Brad Pitt ponen en tela de juicio la relación que mantiene este último con los seis hijos que tuvieron ambos a lo largo de su relación. En ellas, la actriz de Maléfica vuelve a cargar contra Pitt tras revelar el altercado del actor con algunos de sus hijos ene el vuelo de 2016 que acabó con su relación.

"Pitt agarró del cuello a uno de los niños y golpeó a otro en la cara. Algunos de los niños le suplicaron que se detuviera. Todos estaban asustados. Muchos lloraban", reza la documentación legal con la que Angelina Jolie hace esta acusación, en la que también sostiene que Brad Pitt habría "golpeado y sacudido" su cabeza.

Por todo ello, estos últimos días varios medios se han puesto en contacto con el entorno del actor, desde donde han asegurado que las acusaciones son "completamente falsas". Ahora, van algo más allá, y aseguran que esta nueva acusación de Angelina Jolie forma parte de una "campaña de alienación" hacia sus hijos, quienes tienen una "relación limitada y tensa" con su padre, según han dicho estas fuentes a TMZ.

De acuerdo con esta versión, la nueva narración de los hechos que hace Jolie en su denuncia, formaría parte de esa supuesta estrategia para alejar a sus hijos de Brad Pitt. Se trata de la segunda vez que la actriz hace referencia al suceso del avión en 2016, momento en el que su exmarido habría agredido a sus hijos. Sin embargo, la primera vez que denunció el suceso, el FBI decidió archivar la causa ante la falta de evidencias, motivo por el que Angelina también se querelló contra la Oficina de Investigación.

Angelina Jolie y sus hijos | Getty

En cualquier caso, en esta ocasión, la nueva mención al este comportamiento de Brad Pitt con sus hijos viene a colación de otra causa que la ex pareja tiene abierta, y que comenzó Brad Pitt. Se trata de una denuncia que el actor interpuso al conocer que Jolie había vendido los viñedos de los que ambos eran propietarios en Francia. Ahora, en su contrademanda, ella ha vuelto a sacar a colación el caso de sus hijos.

Al respecto se ha pronunciado la abogada de Brad Pitt, Anne Kiley, quien también se ha puesto en contacto con TMZ: "Brad se ha responsabilizado de todas sus propiedades desde el minuto uno, no como la otra parte, pero no va a reclamar ahora nada que no le haya pertenecido. Ha sido objeto de todo tipo de ataques personales y difamaciones. Afortunadamente, han sido varias las autoridades públicas que la otra parte ha intentado poner en su contra, pero que han tomado sus propias decisiones independientes. Como ha hecho hasta ahora, Brad seguirá respondiendo en los juzgados cuando sea necesario".

Angelina Jolie, junto a su hija Vivienne en medio de la polémica

En el ojo del huracán por todos los comentarios que sus nuevas acusaciones han generado, Angelina Jolie ha aparecido esta semana de vuelta en Los Ángeles junto a su hija Vivienne, después de haber estado en Nueva York, también con sus hijos adoptivos Zahara y Maddox, como muestran las fotos obtenidas por Daily Mail.

A Brad Pitt, por su parte, también se le ha podido ver públicamente después de que se reavivara la polémica, y ha aparecido esta semana paseando por las calles de Los Ángeles, precisamente mientras su mujer y su hija estaban en Nueva York.

