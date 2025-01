Cree que se burla de él: Justin Baldoni exige a Disney que preserve las pruebas de Nicepool y cualquier queja contra Ryan Reynolds

Las ramificaciones de la batalla legal de Justin Baldoni y Blake Lively continúan expandiéndose, y el actor y director parece enfocado en incluir a Ryan Reynolds en su litigio.

Mientras la información de las demandas de Blake y Justin contra el otro -y en caso de Baldoni contra el New York Times- sigue dando mucho que hablar, pues hay mucha tela que cortar, los actores siguen dando pasos en esta disputa que ya se ha hecho la más mediática del momento.

Según ha asegurado Variety, Baldoni ha mandado a través de su abogado una notificación legal a los altos cargos de Disney. El presidente Kevin Feige, el CEO Bob Iger y el director de Deadpool Tim Miller se han visto envueltos en una petición donde Justin exige al estudio que se preserven todas las pruebas existentes sobre el personaje de Nicepool en Deadpool y Lobezno.

Justin Baldoni acusa a Ryan Reynolds de burlarse de él en Deadpool y Lobezno | Marvel/Getty

Como ya anticipó el abogado del actor, el equipo de Justin cree firmemente que Ryan Reynolds creó a Nicepool como una parodia de Baldoni para tacharle de falso aliado feminista y burlarse de él con frases problemáticas que ahoran han cobrado mucho sentido al salir a la luz los hechos de It Ends With Us.

La carta pide a Marvel y Disney "preservar cualquier y todos los documentos relacionados con el desarrollo del personaje de Nicepool, así como cualquier comunicación relacionada con el desarrollo, proceso de escritura y grabación de la trama del personaje".

También piden "cualquier documento existente que se refiera a un intentando deliberado de burlarse, acosar, ridiculizar, intimidar o hacer bullying a Baldoni a través de dicho personaje".

Y la petición de documentación también se extiende a "cualquier prueba relacionada con quejas contra Ryan Reynolds por parte de cualquier persona, incluyendo a Tim Miller". Este punto sería clave, ya que es conocido que Miller, que dirigió la primera cinta de Deadpool, después abandonó la saga por el "control creativo" que ejercía Reynolds.

Esta notificación llega como medida preventiva del equipo de Baldoni con el objetivo de interponer una nueva demanda por "la interferencia ilícita de Reynolds y Lively con el contrato y la extorsión civil".