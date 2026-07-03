Blake Lively y Ryan Reynolds "huyen" de Nueva York mientras da comienzo la boda de Taylor Swift

Mientras Nueva York se blinda para acoger la multitudinaria boda de Taylor Swift y Travis Kelce, los paparazzi han localizado a Blake Lively y Ryan Reynolds a cientos de kilómetros de las celebraciones.

La pareja ha sido fotografiada en exlusiva por TMZ en una granja de Lake Placid, vestidos de forma totalmente informal, para apoyar a su hija Betty en un concurso de hípica. Una estampa familiar que confirma de manera definitiva que la actriz se ha quedado fuera del evento del año tras su sonado distanciamiento con la cantante.

Los rumores sobre si Lively recibiría finalmente la invitación al enlace han quedado despejados, confirmando lo que ya era un secreto a voces: Taylor Swift necesita espacio tras verse salpicada por la batalla legal de la actriz con Justin Baldoni.

El entorno de la estrella del pop asegura que se sintió utilizada como un "peón" en los tribunales tras recibir una citación judicial que la obligaba a testificar en el conflicto de su amiga.

"Taylor no quiere tener nada que ver con todo este asunto. Siempre ha sido una amiga leal de Blake y no le agrada en absoluto verse involucrada en esto", desvelaron las fuentes a Page Six, apuntando que "no ha habido ningún gesto de reconciliación en lo que respecta a su amistad y Taylor no le ha extendido una invitación de boda a Blake".

Taylor Swift y Blake Lively | Getty

Mientras Blake Lively asume su posición de distanciamiento, el Madison Square Garden se ha llenado de celebridades como Selena Gomez o Gigi Hadid para arropar a la cantante en una exclusiva cena de ensayo previa a la gran ceremonia.

De hecho, según informó una fuente en exclusiva Page Six los novios ya habrían intercambiado sus votos en el más estricto secreto antes de la espectacular fiesta que reunirá a más de mil invitados.