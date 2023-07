'Bird Box Barcelona': Hablamos con Mario Casas, los actores del thriller apocalíptico de Netflix y con sus directores

Ya está disponible 'Bird Box Barcelona', la secuela de 'A Ciegas' que ahora cobra vida con Mario Casas como protagonista. Un thriller postapocalíptico dirigido por Àlex y David Pastor, cuya fecha de estreno es este 14 de julio, en el que veremos cómo sus personajes tratan de sobrevivir a una amenaza que lleva a la gente que la ve al suicidio.

Esta nueva versión de la exitosa película que en 2018 protagonizó Sandra Bullock a la que ahora el actor de los 'Hombres de Paco' le ha tomado el testigo cuenta con un elenco de renombre en el que suenan nombres como Georgina Campbell, Diego Calva, Patrick Criado, Lola Dueñas, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner y Leonardo Sbaraglia, entre otros, y las pequeñas promesas Alejandra Howard y Naila Schuberth.

Escena de 'Bird Box Barcelona' | Netflix

Toda una aventura en un universo distópico sobre la que hemos podido preguntarle tanto a Mario Casas, Georgina Campbell, Diego Calva como a los hermanos Pastor en una entrevista en exclusiva que puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

"Como actor, cuando acabas una peli o cuando acabas una escena repetiría todas", nos explica el actor español cuando le preguntamos qué escena no volvería a repetir, puesto que "para mí no hay suficientes tomas, estaría repitiendo y repitiendo y volvería a rehacer el personaje...".

Mario Casas en la premiere de 'Bird Box Barcelona' | GTRES

Una cuestión de la que también tuvieron clara la respuesta Àlex y David Pastor cuando se les preguntó lo mismo: "Bueno, rodar con animales siempre es complicado... Incluso perros que los puedes amaestrar, siempre lo tienes que hacer muy a trocitos porque cada perro sabe hacer una cosa y lo sabe hacer de una manera concreta y tiene que estar el entrenador ahí...", nos relató este primero entre risas, asegurando que la próxima película seguramente sea "sin animales".

David y Àlex Pastor en la premiere de 'Bird Box Barcelona' | GTRES

El spin-off que mantiene la esencia y el suspense de la producción de Susanne Bier ha logrado un resultado con el que el hermano de Óscar Casas se ha mostrado "muy contento". Una cinta donde se convierte en Sebastián, un joven padre que, junto a su hija pequeña Anna, tendrá que luchar por su supervivencia sabiendo que la única manera de salir con vida es viviendo a ciegas.

Pero y ¿qué es lo que más difícil le ha resultado interpretar en este universo postapocalíptico? "Hay como un momento clave del personaje emocional donde de repente te enteras o sabes qué ha pasado realmente, qué ha sucedido y por qué le pasa todo lo que le pasa y es cómo es y tiene todas esas sombras y luces. Entonces era un momento como emocionalmente muy fuerte", nos confiesa.

Mario Casas en 'Bird Box Barcelona' | Netflix

Un género cinematográfico en el que, por su parte, se estrenaba Diego Calva, quien nos confirmaba que "explorar el género del terror que nunca lo había hecho" ha supuesto su mayor reto personal en su papel dando vida a Octavio.

Diego Calva en la premiere de 'Bird Box Barcelona' | GTRES

Sin embargo, Georgina está segura de que el suyo ha sido "que no hablo español y eso fue muy difícil", aunque también nos reconoce que "es divertido".

Georgina Campbell en la premiere de 'Bird Box Barcelona' | GTRES

"Ufff, sí", así responde Mario Casas cuando le mencionamos si se ha dado alguna anécdota graciosa durante el rodaje respecto a los distintos idiomas de los que nos hacemos testigos a lo largo de la película: "Sobre todo con el alemán, el alemán es verdad que es complicadísimo, es complicadísimo".

"Estaba la niña con la que trabajábamos que es la que me encuentro en el grupo, Naila, que ella es alemana y de repente yo le hablaba en escena y era mi plano y ella sabía que yo tenía un 'coach', ¿no? de alemán, que practicaba, que a ella siempre le decía alguna cosa en alemán por las mañanas. Y cuando yo estaba en la escena y la acababa y la había hecho en alemán ella me decía como 'good, good, good' (bien, bien, bien) como diciendo 'no lo estás haciendo mal, chaval", nos desvelaba entre risas.

"Y de repente me lo decía como Naila, como una niña pequeña", con quien el ganador de un Goya se ha deshecho en halagos: "Ella es maravillosa y era como gracioso que ella siempre me estaba como apoyando en las escenas que tenía con ella en alemán, me ayudó mucho Naila, me ayudó mucho".