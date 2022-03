'The Batman': Todos los easter eggs ocultos y referencias explicadas

'The Batman' estaba destinada a ser un éxito de taquilla y el primer fin de semana ha confirmado las expectativas, con de 128 millones de euros solo en Estados Unidos, y en todo el mundo ha conseguido cerca de 250 millones de dólares. Una auténtica pasada.

Robert Pattinson ya es, a ojos de muchos, la encarnación perfecta del joven Bruce Wayne. Y en la película dirigida por Matt Reeves no está solo, sino que le acompaña un reparto espectacular, con Zoe Kravitz como Catwoman, Paul Dano como Enigma, Jeffrey Wright interpreta al teniente James Gordon, Colin Farrell como el Pingüino y Andy Serkis es el siempre fiel Alfred.

Sabemos que si eres fan del superhéroe de Gotham ya habrás corrido a una sala de cine a ver la cinta, que tiene 3 horas de duración, pero es posible que se te hayan escapado algunos de estos easter eggs escondidos en su metraje, o puede que no hayas pillado alguna de estas referencias. Antes de seguir, avisamos: como te podrás imaginar esta noticia contiene SPOILERS, así que si aún no has visto 'The Batman' guárdatela para cuando lo hayas hecho.

1. Las postales de Enigma

Un fan poco avezado podrá pensar que las postales que Enigma le deja a Batman en cada una de las escenas de sus crímenes no son más que eso, postales que pretenden hacer gracia dentro de su retorcido sentido del humor de asesino en serie. Pero no amig@, todo tiene su por qué. La primera carta/postal de Enigma tiene un búho, como guiño a la Corte de los Búhos de los cómics, un grupo de la élite de Gotham que mueve los hilos de la ciudad. En la segunda misiva aparece dibujado un científico con gafas redondas, que muchos han identificado como Hugo Strange. En otra ocasión le envía una carta que muestra una niña cuyo pelo es de color rojo fuego, en referencia a Hiedra Venenosa. Y así todas...

Robert Pattinson en 'The Batman' | Warner Bros.

2. La madre de Selina y Carmine Falcone

¿Quién es realmente el padre de Selina Kyle, la Catwoman que interpreta ahora Zoe Kravitz? En la cinta de Matt Reeves ella tiene muy claro que su madre, María, tuvo un idilio con Carmine Falcone y de ahí nació ella, y tiene una cruzada personal contra el mafioso, pues no tiene duda de que tuvo algo que ver con la muerte de su madre.

La paternidad de Selina ha sido objeto de debate a lo largo de los años en los cómics. En 'Catwoman: When in Rome' de 2004 de Jeph Loeb y Tim Sale sugiere que los verdaderos padres de Selina son Carmine y Louisa Falcone.

Pero en el reinicio de New 52 de 2011 se confirmó que Selina es la hija ilegítima de Falcone con Maria Kyle, y parece que es de aquí de donde sale la trama de Reeves.

Robert Pattinson y Zoe Kravitz en 'The Batman' | Warner Bros.

3. La sustancia verde que da poder inmediato

Seguro que hay quién se ha preguntado qué demonios es lo que se inyecta Batman en la pelea final en el Gotham Square Garden para poder seguir combatiendo con los seguidores de Enigma. Es un vial con una sustancia verde en su interior, ¿te suena de los cómics? Allí es Bane, el villano al que conocimos en la anterior trilogía de Nolan, el que se inyecta una sustancia del mismo color llamada Venom para inflar sus músculos, lo que le da mayor fuerza y ​​velocidad.

4. El vecino de celda de Enigma

Este momento sin duda es uno de los más sorprendentes del final de 'The Batman'. En la secuencia vemos a Enigma lamentándose por su plan fallido, y recibe consuelo, por decirlo de alguna manera, del compañero que se encuentra encerrado en la celda contigua a la suya. No sabemos quién es el que organiza la disposición de los pacientes en Arkham, pero merece un premio. Aunque no ha sido confirmado ni por Matt Reeves, todos sabemos que ese es Joker, interpretado por Barry Keoghan.

