'The Batman': ¿Quiso Matt Reeves hacer un crossover con 'Joker'?

El éxito de 'Joker' de Todd Phillips, estrenada en 2019, fue tal, que mucho puede que piensen que 'The Batman' de Matt Reeves está ubicada en ese mismo universo y que un crossover es posible.

Lamentamos decirte que eso no es así, y el primero que ha querido aclararlo es el director de la nueva cinta del Caballero Oscuro. Lo ha hecho en unas declaraciones para GamesRadar.

"Estaba terminando las películas de 'El planeta de los simios' cuando me incorporé por primera vez, en 2017. Han sido cinco años de preparación. Cuando estaba trabajando en el guión y me adentré en él, 'Joker' aún no había salido. No sabía qué era 'Joker' ni qué iba a ser", ha explicado el director Matt Reeves.

"Me di cuenta una vez que estábamos muy metidos en la película, y el hecho de que estaban cimentando las cosas de una manera que recordaba a las cosas que estábamos haciendo, eso no estaba planeado. Joker siempre tuvo la intención de ser muy independiente, lo que estaban haciendo Joaquín Phoenix y Todd Phillips. Nunca hubo realmente ninguna discusión sobre hacer un crossover".

Y es que en 'The Batman' no verás un crossover, pues aunque pudiera parecer el mismo universo que 'Joker', nada más lejos de la realidad. Como si parece confirmado que tendremos más entregas de Batman con Robert Pattinson vistiendo el traje de superhéroe, ¿acabaremos viendo al personaje del Joker en él? 'The Batman' está en cines desde este viernes 4 de marzo.

¿Qué veremos en 'The Batman'?

Esto es lo que cuenta su sinopsis: Dos años acechando las calles como Batman, infundiendo el miedo en los corazones de los criminales, han llevado a Bruce Wayne a lo más profundo de las sombras de Gotham City. Con solo unos pocos aliados de confianza -Alfred Pennyworth y el teniente James Gordon- entre la corrupta red de funcionarios y personajes de alto nivel de la ciudad, el solitario justiciero se ha establecido como la única encarnación de la venganza entre sus conciudadanos.

Cuando un asesino se dirige a la élite de Gotham con una serie de maquinaciones sádicas, un rastro de pistas crípticas envía al mejor detective del mundo a una investigación en los bajos fondos donde se encuentra con personajes como Selina Kyle/aka Catwoman, Oswald Cobblepot/aka el Pingüino, Carmine Falcone y Edward Nashton/aka Enigma. A medida que las pruebas comienzan a acercarse a su casa y se hace evidente la magnitud de los planes del autor, Batman debe forjar nuevas relaciones, desenmascarar al culpable y hacer justicia al abuso de poder y la corrupción que durante mucho tiempo han asolado Gotham City.

