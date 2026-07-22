Cristopher Nolan, en contra de las zapatillas UGG en La Odisea: Sus estrictas exigencias para olvidar el mundo real

Christopher Nolan ha vuelto a defender su curiosa metodología de trabajo durante la promoción de su nueva película, La Odisea.

Durante una entrevista en el programa CBS Mornings, el director explicó por qué prohíbe que actores como Anne Hathaway o Emily Blunt usen calzado cómodo como botas UGG entre toma y toma: "Lo curioso es que puedes estar en un plató con un equipo por todas partes, pero algo así puede, extrañamente, sacarte de la realidad... para mí, las botas UGG son un símbolo de modernidad".

El director añadió que “hay ciertas cosas que te recuerdan que estás en el mundo real, en contraposición al mundo que estamos tratando de crear para los actores. Quiero vivir el momento; queremos que los actores vivan el momento", dijo. "Por eso, para mí, las botas UGG son un símbolo de modernidad".

Esta rigurosa norma del calzado se suma a una amplia lista de restricciones en sus sets, donde tampoco se permiten teléfonos móviles, cigarrillos ni sillas para el reparto.

Christopher Nolan en el rodaje de La Odisea | Cordon Press

De hecho, el propio actor Robert Pattinson compartió que Nolan hizo caminar al elenco 45 minutos montaña arriba en sandalias para llegar a una de las localizaciones, una caminata agotadora que el propio cineasta confirmó entre risas.

Una desconexión con el mundo moderno que el director aplica también a su vida cotidiana al no utilizar correo electrónico ni teléfono móvil. Su protagonista, Matt Damon, reveló a PEOPLE que para contratarlo en el proyecto, la esposa y productora de Nolan tuvo que mandarle un mensaje previo para avisarle de que recibiría una llamada de un número desconocido directamente desde la centralita de los estudios.