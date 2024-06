Austin Butler confiesa que se escondió para no saludar a Ryan Gosling al encontrárselo por casualidad

El nombre de Austin Butler es uno de los más demandados en Hollywood y desde su éxito en Elvis el actor no ha parado de trabajar en muchos de los grandes proyectos del momento.

Ahora, Butler estrena The Bikeriders, una película ambientada en los años 60 que cuenta cómo un club de moteros llamado los Vandals sufre una profunda evolución a lo largo de 10 años y pasa de un lugar de reunión a convertirse en una banda siniestra.

Durante la promoción de la cinta Austin está ofreciendo varias entrevista y en algunas de ellas ha hablado sobre su admiración hacia Ryan Gosling. Así, comentó a Today que es fan del actor de Barbie pero que evitó saludarlo en una ocasión que se lo encontró por casualidad: "Ryan Gosling me dejó deslumbrado recientemente", empieza diciendo.

"Es cuando no esperas ver a alguien y lo vi afuera de un hotel en el que me hospedaba y tuve que entrar por otra puerta, no podía decirle 'hola'", explica.

"Crecí admirándolo mucho, así que... me encanta ese sentimiento", declara haciendo entender que no quiere perder la fantasía de conocer a su ídolo y que deje de serlo.

En otra entrevista a The Story So Far de BBC Radio One también habló de Gosling cuando le preguntaron sobre cómo es codearse con los grandes de Hollywood. Así, le ponen de ejemplo de Meryl Streep: "Estaba muy nervioso, pero alguien, Judd Apatow entre todas las personas, me facilitó poder acercarme a saludarla. Y hablamos un rato y ella fue muy dulce", recuerda sobre el encuentro.

Para después seguir contando: "Sabes, alguien a quien nunca he conocido es Ryan Gosling", dice. "Lo admiraba mucho... Le tengo mucho respeto".

Y revela que es uno de sus referentes mientras que han tenido una "trayectoria parecida" empezando muy jóvenes su carrera. Para seguir diciendo que películas suyas como Blue Valentine y Lars and the Real Girl le afectaron cuando él empezó a "tener aprecio por la actuación": "Me impactó mucho", dice sobre la última película mencionada

"Incluso solo decir los nombres te hace suspirar", le dice el periodista. "Me refiero a Drive". "Él es maravilloso", concluye.