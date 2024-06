Austin Butler asegura que es "el tito divertido" de la hija de Ashley Tisdale: una amistad de más de 14 años

La relación de Austin Butler y Ashley Tisdale se forjó hace años. Aún están los nostálgicos que recuerdan con cariño La Fabulosa Aventura de Sharpay y, sin saberlo, ahí se formó una amistad bonita y duradera que, con los años, se ha mostrado inquebrantable.

Butler ahora mismo está de enhorabuena por su nuevo proyecto The Bikeriders y a la premiere han asistido multitud derostros conocidos como Jason Momoa. Ha sido ahí, hablando sobre la película, cuando se le ha preguntado a Austin, uno de los grandes protagonistas de la cinta, cómo es su relación con su gran amiga Ashley Tisdale y su hija Jupiter de 3 años.

"Me encanta ser el tito divertido. Juego con los juguetes y todo eso, y luego puedo irme a casa al acabar el día", ha bromeado Austin con E News.

"Me siento muy honrado de poder ser parte de su vida y de poder estar con sus hijos", ha dicho el actor, incluyendo ya al bebé que espera Ashley.

Ashley Tisdale y Austin Butler | Gtres

Ashley está embarazada de su segundo bebé junto a su marido Christopher French. El embarazo ha coincidido en tiempos con el de Vanessa Hudgens, ex de Austin y muy amiga de Tisdale, pero parece que la relación durante los últimos meses se ha deteriorado considerablemente entre ellas hasta el punto de que la intérprete de Sharpay no acudió a la boda de Vanessa y dijo que hacía mucho tiempo que no se veían.

Los años han mantenido unidos a Austin y Ashley y han hecho que el actor se convierta en un tío orgulloso y feliz de poder compartir tiempo con una de sus grandes amigas y su familia.