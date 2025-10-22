John Travolta protagoniza junto a su hija, Ella, un thriller sobre "orcas rebeldes" en España

John Travolta y su hija Ella Bleu han demostrado mantener una relación especialmente cercana y, especialmente tras la muerte de la mujer del actor y madre de la joven, Kelly Preston, en 2020, se han convertido en un apoyo emocional fundamental el uno para el otro.

Ese lazo se ha fortalecido también en el ámbito profesional, y es que Ella ha seguido los pasos de sus padres en la actuación.

Ahora, esa complicidad entre padre e hija se traslada a la gran pantalla con Black Tides, el nuevo thriller de supervivencia en el que compartirán créditos, según informa Deadline.

John Travolta y su hija Ella | Gtres

Dirigida por Renny Harlin, la película narra cómo Bill Pierce (John Travolta), "un padre distanciado que intenta reconectar con su hija Rebecca (Melissa Barrera) y su nieto Sebastián (Dylan Torrell), cuando su velero es atacado por orcas rebeldes en la costa sur de España", según la sinopsis.

Aunque la participación de Ella está confirmada, de momento se desconoce el personaje al que dará vida la actriz.

La producción, actualmente en rodaje, está apostando por unas grabaciones "a la antigua usanza, con efectos en la cámara y trabajo con agua real", según ha contado el medio.

No obstante, esta no es la primera vez que John y Ella comparten pantalla, ya que trabajaron juntos en otras dos ocasiones.

Su primera colaboración fue en la comedia familiar Old Dogs (2009), donde Ella debutó en el cine junto a su padre y a Robin Williams, y años más tarde volvieron a coincidir en el thriller The Poison Rose (2019).