Anthony Hopkins recuerda cómo fue interpretar a Picasso: "Era un español machista y mujeriego"

El actor Anthony Hopkins ha publicado su libro de memorias, Lo hicimos bien, chico en el que recuerda, entre otras cosas, su interpretación en Sobrevivir a Picasso, película de 1996 en la que se metió en la piel del artista español.

"Aunque no era una elección especialmente natural interpretar a un español machista y mujeriego, el artista me fascinaba y me encantaba oír historias sobre él", asegura el actor en su libro en el que repasa su trayectoria y sus vivencias más personales, como su problema con el alcohol o su divorcio de Jennifer Lynton.

Anthony Hopkins en Sobrevivir a Picasso | Gtres

Por ejemplo, Hopkins relata que el actor Richard Burton invitó a Picasso a comer y el español se presentó con un "séquito de personas", lo que preocupó a Burton quien inicialmente iba a pagar la cuenta. Sin embargo, cuando llegó el momento, Picasso hizo un dibujo en una servilleta y se la dio al camarero, "tapando la cuenta con un trazo de lápiz". "Ese era su estilo", apostilla Hopkins.

Otra de las historias que cuenta Anthony Hopkins sobre Picasso es cuando este acudió con su joven novia Françoise Gilot, a quien el actor tilda de "gran autora y artista por derecho propio", a un "cuchitril" en Montmartre (París) para visitar a una "mujer mayor que agonizaba en su piso frío y húmedo".

Anthony Hopkins en Sobrevivir a Picasso | Gtres

"El cuerpo se le estaba deteriorando. Se le habían caído los dientes. Picasso le dio un beso y algo de dinero", afirma Hopkins que desvela la conversación que mantuvo Gilot y el español tras ese encuentro. "¿Por qué me has presentado a esa mujer", le preguntó Gilot, a lo que Picasso respondió que por la belleza de esa mujer se suicidó en 1901 su amigo y poeta Carles Casagemas.

Por otro lado, Anthony Hopkins también desvela que se presentó a un papel en una película ambientada en la naturaleza, presumiblemente El desafío, a la que también se postulaban Robert De Niro y Dustin Hoffman. Hopkins consiguió el papel en una cinta que coprotagonizó junto a Alec Baldwin, quien amenazó a los productores con irse si no dejaban que su compañero se operase de una hernia discal que le imposibilitaba el rodaje.

El desafío, con Anthony Hopkins y Alec Baldwin | 20th Century Fox

"No puedes seguir haciendo esto. No merece la pena", dijo Baldwin que acudió a los productores. "Escuchen, lo que estamos haciendo son dos horas de palomitas. Mientras tanto, este tipo se está muriendo. Llévenlo al hospital o me marcho", agregó el actor.

Entre sus logros destaca los dos premios Oscar que ha ganado Hopkins durante su trayectoria por El silencio de los corderos (1991) y El Padre (2020). A sus 83 años, se convirtió en el actor de mayor edad en recibir este galardón.