Gwyneth Paltrow revela que tiene TDAH, ansiedad y pensamientos intrusivos: "Sé que algo va mal"

Gwyneth Paltrowha pasado prácticamente toda su vida bajo el escrutinio público y, desde su ascenso al estrellato en los 90 hasta su faceta como empresaria con Goop, cada paso que ha dado, sus relaciones, sus decisiones profesionales, su estilo de vida e incluso su maternidad, ha sido observado, analizado y, en muchas ocasiones, criticado.

Llevar décadas expuesta a esa presión constante ha convertido a la actriz en una figura fuerte y aparentemente imperturbable… pero, como ella misma reconoce ahora, también existe la otra cara de la moneda.

Paltrow ha compartido en el último episodio de su podcast The Goop Podcast que está lidiando con una ansiedad severa, algo que según aseguraba "le ha afectado muchísimo" en los dos últimosaños.

"Me gustaría ser más consciente de cómo empleo mi tiempo", decía. "Creo que tengo un poco de TDAH y me disperso con facilidad. Me encantaría intentar no hacerlo tanto y sentirme más centrada durante el día".

"Realmente me gustaría reprogramarme para que las noticias regulares o malas no me parezcan tan terribles", ha explicado tras contar que si recibe un correo desagradable tiende a "tomárselo como una bofetada".

"He vivido una vida muy intensa bajo la mirada pública durante muchísimo tiempo", ha alegado la actriz de Iron Man.

"Y por eso creo que siempre que estamos a merced de las opiniones de la gente y de toda la energía que hay detrás de esas opiniones, soy muy sensible, como la mayoría de nosotros, lo siento y me desestabiliza bastante", añadía.

"Creo que también influye mi etapa hormonal. Tengo mucha ansiedad por primera vez en mi vida, lo cual es solo un síntoma de cambios hormonales", aseguraba Paltrow.

"Creo que se debe al predominio de estrógenos. Te genera mucha ansiedad... Así que parte de ello es fisiológico, parte psicológico, parte emocional y parte relacionado con la vida pública", ha explicado.

"Pero sé que algo va mal porque mi cortisol... me acuesto agotada y el corazón me empieza a latir muy rápido", contaba la intérprete.

"Y entonces tengo pensamientos intrusivos, algo que nunca me había pasado en la vida. Duermo bastante bien, pero a veces me despierto por la mañana con una sensación de pavor", añadía.

Gwyneth Paltrow con sus hijos, Apple y Moses | Instagram @gwynethpaltrow

Además, Paltrow ha compartido que, a parte de dos terapeutas con los que trabaja, su familia le ayuda a estar mejor: "Encuentro mucha sanación en mi familia, en mis hijos y en mi esposo".

"Si puedo estar con todos, especialmente si estamos los cuatro niños, mis hijastros y mis hijos, mi esposo y yo, si estamos bajo un mismo techo, mi sistema nervioso se calma", decía.

El caso de Gwyneth es el ejemplo de que no todo es lo que parece y que incluso alguien que parecía tenerlo todo puede estar luchando por sentirse estable, conectado y en paz consigo mismo.