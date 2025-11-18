Tráiler de Puñales por la espalda: De entre los muertos, Benoit Blanc regresa para su caso más peligroso y oscuro

Netflix ha anunciado el tráiler oficial y nuevas imágenes de Puñales por la espalda: De entre los muertos la tercera entrega de la famosa saga de Rian Johnson, que llegará a cines seleccionados el 28 de noviembre y a Netflix el próximo 12 de diciembre.

El cineasta nominado al Premio de la Academia, Rian Johnson (Puñales por la espalda), escribe y dirige Puñales por la espalda: De entre los muertos, y reúne a otro elenco estelar y galardonado: Daniel Craig (Puñales por la espalda, Sin tiempo para morir), Josh O'Connor (The Crown, Rivales), Glenn Close (De vuelta a la acción, La casa de los espíritus), Josh Brolin (No es país para viejos, Weapons) y Mila Kunis (La chica que lo tenía todo, Malas madres).

Glenn Close, Mila Kunis, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack o Thomas Haden Church en Puñales por la espalda: De entre los muertos | Netflix

Benoit Blanc (Daniel Craig) regresa para su caso más peligroso hasta la fecha en el tercer y más oscuro capítulo de la saga de misterios y asesinatos de Rian Johnson. Cuando el joven sacerdote Jud Duplenticy (Josh O'Connor) es enviado a asistir al carismático y vehemente monseñor Jefferson Wicks (Josh Brolin), queda claro que no todo va bien entre los feligreses.

Entre el modesto pero devoto rebaño de Wicks se encuentran: la piadosa señora Martha Delacroix (Glenn Close), el reservado jardinero Samson Holt (Thomas Haden Church), la estricta abogada Vera Draven (Kerry Washington), el aspirante a político Cy Draven (Daryl McCormack), el médico del pueblo Nat Sharp (Jeremy Renner), el autor superventas Lee Ross (Andrew Scott) y la violonchelista de orquesta Simone Vivane (Cailee Spaeny).

Tras un asesinato repentino y aparentemente imposible que sacude al pueblo, la falta de un sospechoso evidente lleva a la jefa de policía local, Geraldine Scott (Mila Kunis), a unir fuerzas con el reconocido detective Benoit Blanc para desentrañar un misterio que desafía toda lógica.