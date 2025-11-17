Avance en exclusiva de Die My Love: Robert Pattinson y Jennifer Lawrence se olfatean y besan al más puro estilo animal

Die My Love triunfó en el Festival de Cannes convirtiéndose en una de las nominadas a la Palma de Oro como mejor película. Ahora, tras meses de espera, la cinta protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson por fin ha llegado a los cines.

Dirigida por Lynne Ramsay, la película narra la historia de Grace y Jackson con un derroche de imaginación y psicosis. Un thriller con tintes de comedia y drama que juega con su audiencia para reinventar sus expectativas. Todo ello con una estética diferente y un tono único que son perfectamente palpables en el adelanto en exclusiva que traemos.

Y es que tanto Robert como Jennifer se encuentran en un paisaje rural mientras sacan su lado más canino. A cuatro patas, se aproximan lentamente mientras se miran a los ojos, se olfatean y, finalmente, dejan que el amor tome las riendas como si de dos perros se tratara.

Die My Love | Mubi

LaKeith Stanfield (Judas y el mesías negro), Nick Nolte (El cabo del miedo) y Sissy Spacek (Carrie) completan el estelar reparto de Die My Love. Una de estas cintas que no deja indiferente a nadie y que promete estar en boca de todos durante un largo tiempo.

La película se estrenó el pasado 14 de noviembre en los cines de España. Todo un thriller psicológico donde los límites de la cordura y la locura son muy difusos; como bien se puede apreciar en la actitud salvaje que muestran sus protagonistas en el clip.

Sinopsis:

Una pareja joven y enamorada, cargada de ilusiones (Grace y Jackson), se muda de Nueva York a una casa heredada en el campo.

Grace intenta encontrar su identidad con un nuevo bebé en ese entorno aislado. Pero al redescubrirse a sí misma tras un periodo de desmoronamiento, no lo hace en la debilidad, sino en la imaginación, en la fortaleza y en una impresionante e indómita vitalidad.