Jane Fonda y su reflexión sobre la vejez tras las pérdidas de Robert Redford y Diane Keaton: "Todos mueren a tu alrededor"

El año 2025 ha sido muy doloroso en cuanto a las pérdidas que ha habido en el mundo del cine. La muerte de Gene Hackman y las extrañas circunstancias que la rodearon junto a la de su mujer ocuparon muchos titulares.

Otros de los grandes nombres que fallecieron fueron Terence Stamp, Val Kilmer o el director David Lynch. Muertes que sumieron de tristeza a sus fans y a Hollywood. Junto a estas, las de Robert Redford y Diane Keaton han supuesto pérdidas muy profundas para la industria que se queda huérfana de algunas de sus leyendas contemporáneas.

Sobre ellas ha hablado Jane Fonda, que a sus 87 años ha reflexionado en una entrevista con People: "Ha sido un año difícil".

Jane Fonda en los SAG Awards 2025 | Gtres

Al preguntarle sobre Hackman, que ganó el Oscar a Mejor Actor en 1972 por Contra el imperio de la droga, el mismo año en el que Fonda lo ganó por Klute, señaló: "Ya sabes, está él y Redford".

Con el actor compartió una profunda amistad y protagonizaron hasta cuatro películas: La jauría humana, Descalzos por el parque, El jinete eléctrico y Nosotros en la noche.

Robert Redford y Jane Fonda en Nosotros en la noche | Gtres

Cuando murió Redford, Fonda emitió un emotivo comunicado: "Esta mañana me impactó profundamente enterarme de la muerte de Bob. No puedo parar de llorar. Significó mucho para mí y era una persona maravillosa en todos los sentidos. Representaba una América por la que debemos seguir luchando".

"Y Diane Keaton... Acababa de terminar de trabajar con ella", continuó Fonda, que protagonizó junto a la actriz la película Book Club: Ahora Italia y a la que también dedicó unas bonitas palabras. "¡Madre mía, qué sorpresa! ¡Me quedé de piedra! Llegas a la vejez y todo el mundo se muere a tu alrededor".