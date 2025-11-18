Tom Cruise creería en el "karma" tras el divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban después de haberlo dejado como "el malo"

El final de la relación de Tom Cruise y Ana de Armas fue noticia pocas semanas después de conocer que la exmujer del actor, Nicole Kidman, se divorciara de Keith Urban, el cantante con el que llevaba casi 20 años casada.

Tom y Nicole se casaron en 1990 tras haberse conocido durante el rodaje de Dias de trueno y, poco después, adoptaron dos hijos. Ambos trabajaron juntos en varias ocasiones mientras suscarreras crecían en paralelo.

Tom Cruise y Nicole Kidman en Eyes Wide Shut | Gtres

Aunque siempre proyectaron una imagen de unión sólida decidieron divorciarse en 2001 y, según recoge el IBTimes UK sobre unas fuentes cercanas al actor, Cruise veía cómo la opiniónpública siempre se puso del lado de Nicole tras su divorcio.

"Cuando Tom y Nicole se separaron, él se llevó toda la culpa y ella toda la compasión. Lo pintaron como el malo y eso lo persiguió durante años", explicaba la fuente.

Además, estos testimonios aseguran que el actor de Misión Imposible ha seguido de cerca las noticias sobre la ruptura de Kidman con Urban y que siente que "el karma" ha llegado a su exmujer.

De acuerdo con estas fuentes, aunque Cruise no celebra abiertamente la ruptura, sí que dice que el verdadero carácter de Nicole está saliendo a la luz. "A Tom le dolió mucho la forma en que Nicole manejó su ruptura. Salió en televisión, hizo comentarios despectivos sobre su estaturay se hizo la víctima, mientras él guardó silencio y recibió los golpes", aseguraban.

Nicole Kidman y Tom Cruise | Cordon Press

"Tom no se regodea", aclaraba la fuente. "Sinceramente se compadece de Nicole porque sabe lo doloroso que es que todo el mundo examine tu vida privada. Aun así, una parte de él se sientereivindicada. Siempre ha creído que Keith era más un rebote que algo real".

Mientras Ana de Armas decidió poner fin a su relación con Tom por motivos principalmente ligados a sus diferentes expectativas en la relación; Nicole Kidman solicitó el divorcio a Keith, tras haber intentado reconstruir su matrimonio después de un periodo prolongado de tensiones y distanciamiento.