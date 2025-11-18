Tras acusar a Jeremy Renner de violencia doméstica, su expareja afirma haber llegado a un acuerdo y el equipo legal del actor lo niega

La directora Yi Zhou acusó a Jeremy Renner de violencia doméstica, afirmando que llegó a "temer por su vida" a causa de las acciones del actor. Ambos colaboraron en el documental Chronicles of Disney; sin embargo, la cineasta explicó que su relación fue más allá de lo profesional.

Y es que ambos habrían sido pareja. En sus primeras conversaciones, Renner le habría enviado fotografías de contenido pornográfico no solicitadas; mientras que, meses después, el intérprete de Ojo de Halcón habría llegado a provocar que la directora se encerrara en un baño tras los comportamientos agresivos del actor. Siendo también víctima de amenazas con llamar a inmigración.

La cineasta Yi Zhou en 2025 | Gtres

Por su parte, Renner negó las acusaciones. Poco después, Zhou afirmó haber "llegado a una resolución pacífica y mutuamente respetuosa" en una publicación de Instagram.

En ella, también mencionó al abogado del actor Marty Singer, comentando su agradecimiento a "todos los que apoyaron un resultado positivo y adoptaron un camino colaborativo y con visión de futuro". Asimismo, comentó que "esta resolución permite a todas las partes seguir centrándose en la narración de historias, la creatividad y el trabajo significativo que inspira al público de todo el mundo", dejando claro que ambos iban a continuar su relación profesional.

Sin embargo, el propio Singer ha desmentido estas palabras y afirma que no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo para poner fin a las "sustanciales demandas multimillonarias" que el actor ha interpuesto contra ella.

"Desconozco por qué Yi Zhou inventaría una historia sobre un supuesto acuerdo con ella, ya que se le notificó que no existía tal acuerdo, incluyendo su participación con Jeremy Renner en una película animada cuando él solo aceptó aparecer en un documental", sentencia el abogado en declaraciones a TMZ.

De nuevo, la directora ha publicado en sus redes sociales el estado actual de las acusaciones. "Todavía en proceso de encontrar la mejor y más pacífica solución para los problemas actuales", reza el pie de texto de una de sus últimas fotografías. En las cuales, además, se pueden ver los comentarios de estrellas como Seth Rogen o The Rock condenando los acontecimientos.

Así pues, el conflicto parece estar todavía en las primeras fases; a pesar de que la búsqueda de poner fin al conflicto parece estar en marcha al menos por parte de la cineasta.

Sea como sea, Jeremy Renner se prepara para el estreno de Puñales por la espalda: De entre los muertos este 28 de noviembre; mientras que el documental que los unía todavía no tiene una fecha de lanzamiento.