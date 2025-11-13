El impactante agujero de Paris Jackson en la nariz a consecuencia de sus adicciones: "No os droguéis"

La hija del Rey del Pop Michael Jackson es una de las figuras más mediáticas del momento. No solo es una influencer notoriamente reconocida en todo el mundo, sino que también empezó en 2017 una carrera como actriz que sigue evolucionando hoy en día. Sin embargo, hasta 2020, la fama de Paris Jackson se había visto ensombrecida por su adicción a las drogas.

Fue en ese mismo año en el que Paris decidió poner fin a su situación y apostar por desintoxicarse. El pasado enero celebró los cinco años sobria, un estado de salud que mantiene hasta la actualidad.

Ahora bien, la actriz jamás renegó de su pasado y acostumbra a usar su altavoz para alertar a los demás sobre el consumo de drogas. No obstante, ha sido ahora cuando ha revelado una de las consecuencias más impactantes de sus años de adicción.

En un vídeo compartido en redes sociales, Paris comentó algo sobre lo que "nunca antes había hablado y que puede notarse mucho". Y es que la cantante tiene "un silbido muy fuerte que se puede oír cuando respira por la nariz y que se debe al tabique perforado".

Paris Jackson | Gtres

Acto seguido, Jackson ilustra qué significa exactamente eso y muestra el interior de sus fosas. Con la linterna del móvil en mano, enseña a sus seguidores un agujero en pleno tabique; impactando así al mostrarse sin ningún tipo de filtros.

"Viene exactamente de dónde creéis que viene", comenta para dejar claro que es un efecto directo de su abuso de las drogas. Una condición con la que convive desde hace siete años y que la ha animado a alertar a otros: "No consumáis drogas". Aunque, acto seguido, se corrige: "O sí, quiero decir, que cada uno tenga la experiencia de vida que necesite tener".

El vídeo fue eliminado poco después; sin embargo, la cuenta The Shade Room lo volvió a compartir y Paris aprovechó para aclarar sus palabras. "Para quienes se preguntan por qué comparto esto, no es para ustedes" comienza: "Como persona en recuperación de la adicción a la heroína, el fentanilo, la cocaína, el alcohol, etc., parte de mi propósito principal es llevar el mensaje de la recuperación a quienes luchan contra ella. No para promoverla, sino simplemente para compartir el mensaje".

"Si esto no es algo con lo que te identifiques, es totalmente comprensible que te resulte confuso. Y está bien. Es solo una experiencia de vida diferente", continúa antes de sentenciar: "Sabed que esto es para otras personas que también están en recuperación o que aún no la han encontrado".

Así, Paris Jackson ha confesado cómo las drogas pueden afectar de manera irremediable a una persona y ha querido dejar claro que ayudar a los demás a recuperarse está en su lista de prioridades. Ahora, desde la sobriedad, la actriz ha protagonizado la película One Spoon of Chocolate y ya tiene hasta cuatro nuevos proyectos de cara a 2026.